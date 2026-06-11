花蓮慈濟功德會「萬粽一心」到榮家 長輩與善同行慶端午

長期關懷花蓮榮家的慈濟功德會，每逢佳節前夕都會帶著上人的祝福前來關懷慰問榮家的長輩們，趁著端午佳前夕，帶著粽子傳遞暖心祝福，每位長輩拿到熱騰騰的粽子，這份最即時的暖流更是直入每位長輩的心（見圖），長輩們更一起哼唱端午節的歌謠，現場倍感節慶的溫馨與熱鬧。

帶隊的顏惠美志工表示，上人感念過去勞苦功高、保家衛國的榮民長輩，及臺灣子弟願意從軍接下重責大任的使命，也感恩榮家對榮民、榮眷的照顧，更因應高齡化社會的到來，一起投入長期照顧的服務領域，種下更寬廣的福田，讓善的循環能延伸到社會各個角落，就像慈濟上人最初竹筒歲月的精神，每天持續不段的善念，一起為臺灣社會及全世界祈福。每顆粽子都是慈濟師父、志工們清晨四點天未亮的時刻，在廚房裡齊心協力、各司其職認真完成的，而粽子裡豐富餡料代表著慈濟滿滿祝福的心意，希望讓每一位拿到粽子的人都能感受到愛與關懷。

花蓮榮家主任游文勇表示，非常感謝慈濟功德會的師兄、師姐們每到佳節前夕就想到榮家長輩，這份及時又充滿溫度的行動力令人欽佩與感動，萬粽一心代表起點，乘著與善同行的列車，花蓮榮家未來將持續結合社會資源，讓善念循環在榮家，共同營造安心、舒適且有尊嚴的頤養環境，讓每位長輩都能安享幸福晚年。