花蓮慈濟旁套房惡火！男受困喪命 1住戶仍昏迷

花蓮市慈濟醫院附近一處出租套房昨（18日）晚間發生火警，其中1名男子因吸入濃煙呈現昏迷，另外1名行動不便的男子受困火場，送醫後不治身亡。

花蓮消防局自強分隊長游明信表示，晚間9時接獲報案，指出現場有濃煙從窗戶竄出，警消抵達後先後救出2名男子，其中住在二樓的69歲姚姓男子已呈現OHCA，送醫後仍不治；住在三樓的48歲吳姓男子則是昏迷，所幸經搶救後恢復生命跡象，另有2名住戶自行逃生。

其他住戶透露，聞到煙味與燒焦味後察覺不對勁，立即逃出，起火點疑位於二樓。屋主指出，租客多為長者或看護，經常往返慈濟醫院回診，出租屋共有12間房、9名房客，而姚男因手術療養，已居住半年以上。

警消進入起火房間時，火勢已全面燃燒，隔間門幾乎燒毀，因姚男行動不便，未能及時逃生，送醫後仍不治，火警原因仍待火調科進一步鑑定。

