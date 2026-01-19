花蓮慈濟醫院啟動植物幹細胞研究落地 推動中草藥標準化與新品研發
〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣中藥材多仰賴進口，但常有農藥、重金屬殘留等問題，影響食用安全，傳統中草藥栽培面臨產業化不足，缺乏標準化、基礎研究薄弱導致品質不穩、法規限制與基源混亂(如進口藥材混種)、有機栽培成本高、病蟲害與環境污染等挑戰，花蓮慈濟醫院中西醫研究團隊積極投入植物幹細胞的研究，為「植物幹細胞」研究揭牌，尋求更穩定、安全的解方。
花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，國科會(現為科技部)曾支持花東地區的中草藥研究，開發花蓮在地藥用植物，多年來在花蓮區農業改良場的輔導下，當歸、丹參已成為花蓮、宜蘭在地的特色農產品。慈濟創新研發中心、心血管暨粒線體相關疾病研究中心著手進行植物幹細胞研究已有二年，未來將持續聚焦丹參、當歸、艾草等中草藥。
花蓮慈濟醫院指出，林欣榮院長所帶領的創新研發團隊，以及東華大學團隊，從事中草藥研究已二十多年，自當歸萃取物找出小分子活性藥物成分正丁烯基苯酞(z-BP)，成功開發標靶抗癌藥物，治療惡性腦瘤新藥即將進入第Ⅱ/Ⅲ期臨床試驗，近年再成功研發胰臟癌新藥，已通過美國、臺灣的FDA審查，即將進入臨床試驗。
創新研發中心副技術長劉靜安博士研究發現，丹蔘原生質體幹細胞與胞外囊泡應用在修復衰老細胞的功效深具潛力。她指出，植物幹細胞不只和動物幹細胞一樣，可以分化成具有自我更新的能力，可誘導分化成不同功能的細胞。目前，創新研發中心目前已在實驗室完成丹參幹細胞在抗衰老、神經修復領域的相關實驗。
心血管暨粒線體相關疾病研究中心主任杞至穎、副主任巫玉琳也初步完成運用在心臟保護、皮膚老化修復等相關研究，林欣榮院長指出，經由植物幹細胞培養，更是中草藥栽培標準化的一大突破，不僅可降低環境因素影響，更能縮短生長期、提升活性成分。以丹參為例，培養半年即可採收，且品質一致，活性成分增加將近3成，為中草藥標準化帶來重大突破。
林欣榮說，植物幹細胞擁有強大的自我修復與再生能力，並在不破壞自然環境的前提下，提供來源穩定、成分一致、相對安全的生物活性因子與胞外囊泡，為組織修復、抗發炎與延緩退化性疾病開啟全新可能。未來，花蓮慈濟醫院將持續推動中草藥植物幹細胞研究落地應用，期盼研發成果能走入民眾日常生活，成為促進健康的新助力。
更多自由時報報導
下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂
北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨
濕冷天氣來了！未來一週冷氣團來襲三部曲 這1天溫度才回升......
行天宮徵人包吃包住月薪上看48K！網友搶報名 過來人曝秘辛
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 27
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 26
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
隱瞞女兒腸病毒硬送上學「1傳11」父母竟是醫護還反問：鬧那麼大幹嘛
高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、11名學童發病，再傳染到外校國中生及嬰幼兒，累計至少14人染疫；離譜的是，腸病毒源頭女童的家長不僅隱瞞女兒病情，甚至受訪時還說「小孩腸病毒不曉得為什麼要鬧那麼大」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
一家三代全罹食道癌！醫示警：都是這飲食習慣害的 5招預防癌體質
一名34歲男子發現自己吞嚥困難，到醫院檢查後確診食道癌。其實他一家三代先後確診食道癌，醫揭與他們的一種飲食習慣有關！ 一家三代全罹食道癌 根據中國媒體《北京時間》報導，來自河南的34歲張姓男子健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
沒症狀也中鏢！41歲女做公費電腦斷層 揪出肺癌一期
【記者黃泓哲／台北報導】早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，常常等到身體不適才發現，往往已錯過治療黃金期。41歲的陳小姐曾有長期吸菸史，在醫療團隊協助下成功戒菸近2年，雖然沒有任何不舒服，仍定期留意健康狀況。因符合政府公費低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢資格，她到台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，後續轉介胸腔外科治療。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
一抬頭就天旋地轉，竟是「耳石脫落」惹禍！醫揭如何判別「症狀」：5動作自救，自己也能讓耳石復位
許多人在日常生活中都曾受到暈眩的困擾，但卻常搞不清楚病因，常見引起眩暈的原因包括「前庭神經炎」、「迷路炎」、「耳石脫落症」或內耳疾病「梅尼爾氏症」。其中，耳石脫落症是很常見的前庭疾病，不會影響聽力，也不會危及生命，卻會讓人很不舒服。如果確認是耳石脫落，可以靠居家耳石復位法來自救，不過究竟有哪些症狀，能確認自己是耳石脫落症呢？幸福熟齡 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言
台灣成人7成都外食！專家警告：這3種地雷吃久恐釀慢性病
現代人生活步調快，三餐在外解決已是常態。根據統計，台灣成年人的外食族群比例高達7成以上。然而，方便的外食背後，卻隱藏著肥胖與慢性病的風險。 為何外食總是讓你胖？揭開「致胖環境」的祕密 你是否曾健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
不用靠算命！醫曝「5行為」看出能否長壽：走路慢慘了
現代人追求長壽，醫師黃軒表示，人不需要等到 80 歲才知道自己能否長壽。因為身體從中壯年就能看出能否長壽的端倪，包括步速、握力、平衡、咀嚼、生活自理，可看出一個人的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好
正確飲食攸關健康。醫師黃軒表示，飲食應吃對時間、吃對比例，其中，早餐不要晚於上午9時，晚餐不要晚於晚上9時。「晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。」若上班族太晚吃、吃太飽，會影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不是深綠葉菜！「1蔬菜」能防癌、護腦、穩血糖：要每天吃
提到超級食物，一般會想到深綠色蔬菜，營養師薛曉晶表示，權威期刊已將菇類升級為「功能性超級食材」，不僅富含蛋白質、纖維、多種B群和礦物質，更有β-葡聚醣、麥角硫因、穀胱甘肽等珍貴成分。這些成分與人的免疫力、腦部健康、代謝機能，甚至罹癌風險及壽命密切相關，可說是「藥食同源」的珍寶。「所以，要每天吃菇。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
6歲童每天刷牙、少吃糖竟「蛀8顆牙」 醫師揭：做錯2件事
每天乖乖刷牙，孩子卻仍蛀牙？北市一名6歲女童日前被發現前牙與臼齒共有8顆蛀牙，其中2顆已蛀到牙神經，需立即治療。醫師指出，原因在於刷牙技巧不正確且從未塗氟，導致牙齒長期暴露在高蛀牙風險之中，並呼籲別再害怕氟，正確使用它，讓牙齒擁有看不見的防蛀盔甲。太報 ・ 1 天前 ・ 2
醫材商闖手術室疑雲擴大 代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 1
醫起看／53歲男反覆嘴破 忍3個月醫一看：癌症二期
醫起看／53歲男反覆嘴破 忍3個月醫一看：癌症二期EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 1
這食物吃太多會得癌症！醫生親測吃1個月變胖、失眠、頭痛 超可怕
國際癌症研究機構（IARC）認為每天食用50克加工肉類，罹患大腸癌的風險將增18％。 加工肉致癌！高溫烹煮紅肉生致癌物 國際癌症研究機構（IARC）對加工肉類的定義包括培根、香腸、臘腸、熱狗、健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
這款菇＝補腦神物！研究：吃8週就讓人更聰明、不焦慮、睡得好
菇類的健康效益備受矚目。營養師薛曉晶表示，近年來猴頭菇被認為是「健腦菇」，因其富含的猴頭素與猴頭素A，能刺激神經生長因子，並提升腦源性神經營養因子（BDNF）。有研究發現，中年族群補充猴頭菇萃取物8週後，非語言的認知處理速度明顯進步，BDNF濃度也隨之上升。而BDNF會提供腦細胞養分，讓神經更有彈性、傳導更順、腦袋更靈活。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
2026健康運勢排行曝！皆需忌口避腸胃疾病 「2生肖」慎防血光之災
▍生肖馬：★★☆☆☆因值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。▍生肖羊：★★☆☆☆【病符】入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發表留言
驚！嘴破３個月仍未癒合竟是癌 53歲男拖延就醫確診口腔癌
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】不少民眾口腔內出現嘴破時，常誤以為只是火氣大、咬到或作息不正常所致 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出現輕微脂肪肝不可輕忽 醫師提醒「這幾件事」能改善
許多民眾在拿到腹部超音波檢查報告後，面對「輕微脂肪肝」的診斷常抱持「明年再追蹤就好」的心態，卻忽略了這背後隱藏的健康警訊...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別只當代糖吃！研究揭「羅漢果」隱藏實力：竟是抗老神物
在台灣，許多人習慣用「羅漢果」來泡茶潤喉，或是將其萃取物當作「零熱量代糖」使用。但這顆不起眼的褐色果實，價值可能遠超乎你的想像。權威科研網站《ScienceDaily》報導，發表於《食品與農業科學雜誌》（Journal of the Science of Food and Agriculture）的自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言