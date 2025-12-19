花蓮慈濟醫院囊括第22屆國家新創獎6 + 1項大獎
花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎，包含臨床新創獎5項、學研新創獎2項(包含與慈濟大學合作獎項)，獲獎主題橫跨泌尿再生醫學、智慧用藥管理、人工心肺機AI預後分析、放射治療裸眼3D計畫平台、醫學教育數位轉型，以及阿茲海默症再生治療策略與多功能生醫材料等領域，展現花蓮慈濟醫學中心深耕臨床、研究轉譯與智慧醫療的豐碩成果。
國家新創獎被視為臺灣生醫與大健康領域的重要指標。由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦的第22屆國家新創獎，於12月17日下午在台北漢來大飯店舉辦頒獎典禮。花蓮慈濟醫院此次由資深顧問許文林、副院長張睿智、教學部副主任張恩庭、慈濟創新研發中心博士吳李偉、泌尿部內視鏡泌尿科張嘉峰主任等偕同研究團隊蒞會接受表揚。
5項臨床新創獎肯定 推動智慧醫療與照護升級
◎世界首創高濃度血小板血清應用泌尿再生醫學
泌尿部主任郭漢崇醫師領軍，泌尿腫瘤科主任江元宏、內視鏡泌尿科主任張嘉峰等臨床研究團隊，成功將高濃度血小板血清（Platelet-Rich Plasma, PRP）首創應用於泌尿再生醫學，用於治療排尿障礙、膀胱無力、間質性膀胱炎等長期困擾民眾的疾病，為泌尿系統疾病開啟嶄新的再生治療可能，回應高齡社會下對功能性改善與生活品質提升的臨床需求。
◎物聯網驅動的藥品閉鎖管理系統 翻轉病房流程、護理減負
資深顧問許文林帶領癌症研究中心主任許仁駿、護理部主任鍾惠君、工務室主任曾繁介等團隊，與國家儀器科技研究中心合作，開發病房專用藥品配送系統，透過物聯網與閉鎖管理機制強化即時監控，提升藥品配送流程效率與用藥安全，同時大幅減輕護理人員在病房用藥管理上的工作負擔，讓照護回歸以病人為核心。
許文林表示，醫療創新要跟上科技速度，團隊必須「每一年都往前走」，更要能在臨床落地，真正提升病人安全、減輕第一線負擔。
◎AI智慧監測與預後分析系統導入人工心肺機
副院長張睿智與成功大學王振興教授共同帶領花蓮慈院與成功大學團隊，打造全臺首創「體外維生數位AI平台」，並實際應用於體外循環人工心肺機（CPB）。平台整合即時資料蒐集與AI風險預測模型，建構人工心肺機全流程數位化與結構化資料庫，透過視覺化介面提升臨床判讀效率，減少手寫紀錄錯誤風險，並有效降低體外循環師工作壓力。
張睿智副院長指出，相關AI模型已建立心臟手術後急性腎衰竭等風險預測機制，AUC達0.85，顯示具臨床可行性與擴充潛力，未來可作為輔助決策工具，提前辨識高風險病人，優化術後照護流程，朝精準醫療發展，降低併發症並提升存活率。
◎裸眼3D影像技術打造放射治療計畫新平台
放射腫瘤部主任劉岱瑋、癌症研究中心主任許仁駿、放射治療科主任黃聖耀與團隊，攜手幻景啟動公司，打造全球首創以裸眼3D影像技術構建的放射治療計畫平台，從人因角度優化臨床工作流程，協助醫療團隊以更快速、精準且一致的方式判斷與調整劑量分布，在兼顧腫瘤包覆與鄰近正常組織安全下，降低治療副作用，開創精準放療與智慧教學的新典範。
◎立體3D浮影數位醫學解剖教學創新計畫
由副院長陳宗鷹、教學部部主任朱紹盈、副主任張恩庭與鄭偉君醫師、一般介入診療科主任施于泰等團隊，打造全球首例醫學教育解決方案，結合AI自動建模真實病例、裸眼立體顯示、凌空手勢互動與遠距同步教學，突破傳統大體老師資源有限的結構性限制，並與幻景啟動合作建立「大體老師醫學教育數位人文資料庫」，目前已成功收錄30個數位化案例、涵蓋78萬個醫學檔案學習資源，並應用於臨床實習與跨領域教學。
張恩庭副主任說，系統於課程實施後調查顯示，100%醫學系學生願意推薦，認為有助於建立立體空間感與理解器官相對位置，具備國際輸出與市場拓展潛力，為臺灣醫學教育數位轉型注入新動能。
囊括1＋1學研新創獎 研究能量全面轉化為醫療實力
◎TZX4複合物導入幹細胞多機轉調控策略
院長林欣榮領軍，帶領慈濟創新研發中心副研發長韓鴻志教授、顧問邱紫文教授、吳李偉博士、慈大分子生物人類遺傳學系的溫秉祥教授等團隊，開發幹細胞優化添加劑TZX4，可顯著增強脂肪幹細胞（ADSC）抗衰老、抗發炎效能，並提升細胞外囊泡（EVs）產量，朝向延緩阿茲海默症進程與治療應用邁進，展現再生醫學結合神經退化疾病治療的研究潛力。
◎具螢光可追蹤與抗菌再生功能之多聚體生醫材料
副院長何宗融與中西醫合療研究發展中心團隊，包含慈濟大學耿念慈博士、劉威忠等，結合藻膽素螢光標記與多聚體穩定鍵結平台，開發出兼具螢光可追蹤、抗發炎及促進組織再生功能之多聚體生醫材料，具備應用於術後螢光追蹤、傷口敷料、智慧醫療植入物及再生醫學等多元潛力。
林欣榮院長表示，榮獲第22屆國家新創獎6+1項大獎，不僅是對團隊長期投入創新研發的肯定，更是花東在地醫療持續向前的重要里程碑，未來將持續結合智慧科技與跨域合作，讓更多創新走進臨床、走向世界，為病人帶來更精準、更安全、更有溫度的醫療照護。
(文稿/江家瑜；照片/徐立勤、江家瑜)
