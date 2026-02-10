花蓮慈濟醫院精準醫療 加馬刀完成2千例

不用開刀，也能精準治療腦瘤。被稱為「隔空取瘤」的加馬刀，透過非侵入性的腦部放射手術，為許多腦瘤患者帶來新希望。花蓮慈院自2003年引進至今，已完成兩千例治療，10日舉辦感恩分享會，首位病友也重返醫院，分享重啟人生的喜悅。

花蓮慈院自2003年引進東部首台「加馬刀」立體定位放射手術儀器，至今已守完成2000例的成功案例。花蓮慈院院長 林欣榮：「它可以在不用開刀的方式，可能在1個小時以內，就把它完整的，這樣子的加馬刀，不開顱的手術，就好像把這個腫瘤，比外科醫師做得更精準更好，而且不留一滴血。」

23年前的首位病友，也現身說法，分享這項「隔空取瘤」不流血術式。 病友 陳小姐：「走路會斜著 不能平行，然後騎車的時候，不是只有吐一下而已，會一直很想吐，所以變成我沒有辦法認真工作。」

一度以為只是感冒引起的頭暈，沒想到症狀加劇，不僅走路越來越不穩，騎車甚至出現嘔吐，檢查才發現原來罹患的是腦膜瘤。花蓮慈院神經腫瘤科主任 蘇泉發：「腦膜瘤 而且它還侵犯到血管，所以在這種情況之下，即使是手術，沒有辦法，把它百分之百的整個拿掉。」

當時執刀的蘇醫師，協助完成第一次開顱手術，但兩年後陳女士病情復發，花蓮慈院決定「隔空取瘤」。花蓮慈院神經腫瘤科主任 蘇泉發：「有血管的部分，還有腫瘤很大的部分，我們都需要用手術把它變小，然後適當的情況再加以治療，像她是腦膜瘤 像類似良性的，像這種腫瘤，你給它加馬刀控制 效果很好。」

有時開刀無法徹底清除的腫瘤，都可以藉由加馬刀來治療，尤其三公分以下的良性腫瘤，都可以獲得有效治療，期盼造福更多東部病患，重拾幸福。

