花蓮慈濟醫院開春節假日門診 緊急醫療服務不休息

花蓮慈濟醫院春節期間開設特別門診，急診也照常服務。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕春節9天連續假期將至，花蓮慈濟醫院15日小年夜起至19日初三期間，將開設春節假日門診，提供兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務，內科有內科部副主任暨心臟內科醫師張懷仁看診，急診也24小時開設，20日初四恢復各醫療科正常門診。醫師提醒，春節期間應作息規律與充足睡眠，適量補充富含維生素C的水果，有助提升抵抗力。

花蓮慈濟醫院今指出，若慢性病人回診日期或持有慢性病連續處方箋且給藥用盡日，落在春節期間14日至22日間，即日起可提前回診、領藥，避免中斷用藥，安心過好年。也建議家長帶孩子搭乘台鐵、捷運等大眾運輸工具時，應幫他們佩戴口罩，並落實勤洗手、作息規律與充足睡眠，適量補充富含維生素C的水果，有助提升抵抗力。

最近天氣忽冷忽暖、溫差大，加上農曆春節返鄉與出遊人潮增加，病毒與細菌傳播風險升高，花蓮慈院小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，過年期間兒科急診最常見的就醫原因為發燒與腸胃炎，其中流感在秋冬季節盛行，一旦高燒，家長多會緊急送醫；腸胃炎則常與年節飲食有關，零食與年菜種類多，若反覆加熱或存放多日，易增加細菌感染風險。

王傳育醫師提醒家長，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長假期間應特別留意健康狀況，飲食也以新鮮、清淡為原則，另外，部分本身有特殊體質或神經系統疾病的孩童，感冒或發燒時較易誘發抽筋或癲癇發作，雖然比例不高，但一旦發生多屬急症，家長務必立即送醫評估。若僅是輕微感冒、嘔吐或腹瀉，則可先至門診就醫，依醫師建議觀察與治療。

