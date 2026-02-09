花蓮慈濟醫院院開春節假日門診 醫療服務不打烊

春節9天連續假期將至，花蓮慈濟醫院15日小年夜起至19日初三期間，將開設春節假日門診，持續提供民眾醫療服務。（本報資料照片）

春節9天連續假期將至，花蓮慈濟醫院15日小年夜起至19日初三期間，將開設春節假日門診，提供兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務，急診也會24小時開設，20日初四恢復各醫療科正常門診。醫師提醒，春節期間應作息規律與充足睡眠，適量補充富含維生素C的水果，有助提升抵抗力。

花蓮慈院小兒部兒童神經科主任王傳育指出，近日天氣忽冷忽暖、溫差大，加上農曆春節返鄉與出遊人潮增加，病毒與細菌傳播風險升高；過年期間兒科急診最常見的就醫原因為發燒與腸胃炎，其中流感在秋冬季節盛行，一旦高燒，家長多會緊急送醫；腸胃炎則常與年節飲食有關，零食與年菜種類多，若反覆加熱或存放多日，易增加細菌感染風險。

他提醒家長，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長假期間應特別留意健康狀況外，飲食也應以新鮮、清淡為原則，另外，部分本身有特殊體質或神經系統疾病的孩童，感冒或發燒時較易誘發抽筋或癲癇發作，雖然比例不高，但一旦發生多屬急症，家長務必立即送醫評估。若僅是輕微感冒、嘔吐或腹瀉，則可先至門診就醫，依醫師建議觀察與治療。

王傳育也建議家長帶孩子搭乘台鐵、捷運等大眾運輸工具時，應幫他們佩戴口罩，並落實勤洗手、作息規律與充足睡眠，適量補充富含維生素C的水果，有助提升抵抗力。

今年農曆春節假期長達9天，慈院考量流感無休假，15日小年夜起至19日初三期間，將開設春節假日門診，提供兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務，急診也會24小時提供哩聊服務，20日初四各醫療科門診恢復正常服務。

不過慈院也提醒，若慢性病人回診日期或持有慢性病連續處方箋且給藥用盡日，落在春節期間14日至22日間，即日起可提前回診、領藥，避免中斷用藥，安心過好年。

