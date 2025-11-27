花蓮慈濟醫院 化學災害事故演練

花蓮慈濟醫院(27日)進行化學災害事故演練，模擬2名輕重傷患送抵急診，啟動化災應變。這場由衛福部主導的年度壓力測試，目的是要強化醫院面對毒化災的處置與救援能力，才能在真正事故發生，把握黃金時間，搶救更多生命。

「請先協助我穿防護衣，這邊還有一組喔，沒關係，我拿了，接縫處都要黏好。」

急診接獲通報，開始啟動化災應變。

「受災的病人到了，不好意思，先幫我在這邊稍等一下，先生先生，你現在還好嗎。」

化學災害事故發生，傷患送達花蓮慈濟醫院。

「來，一二三，衣服給我。」

雖然只是演習，但全程比照實境進行。

「請確認病人的每一個地方都要清理，沒問題。」

花蓮慈院緊急暨災難醫學科主任 徐子恒：「現場聯絡說，大概確定有幾個病患會送到，然後，洩漏的物質是什麼，我們可以做什麼處置這樣子，再來就是做除汙的動作，把病患除汙，清潔了之後，再做必要的醫療處置。」

「氯氣的話，沒有特別的那個解毒劑，所以就是supportive care，請問有收到嗎，有收到。」

衛福部每年針對東部醫院進行壓力測試，透過毒化災演練，提升各醫院的救災應變能力，以及醫療量能。

「來，換床，這是什麼狀況，目前已經除汙完畢了，對，沖洗清洗過了。」

環境部化學物質管理署北區宜蘭隊長 陳湧盛：「鋪的範圍，4分之3都是吸油棉，它是吸油它不是吸水的，後來你們看到，有那個一格一格的，一個洞一個洞，那個才是吸液棉，那個才會吸收液體。」

「眼睛有不舒服或者是沾染到，可以先沖眼睛。」

高屏區緊急醫療應變中心副執行長 張芳誠：「外籍移工你寫中文，他看不懂，所以看看能不能，增加什麼圖示，就用畫圖的給他看，說你要做什麼。」

防患未然，儘管花蓮沒有大型化學工廠，但藉由演練，熟悉緊急應變流程，才能有效執行災害搶救及善後處理，確保在最短時間，搶救生命。

