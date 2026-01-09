花蓮慈濟雪季慰勤 感恩高山雪地員警堅守崗位

寒流來襲，合歡山持續下雪，民眾紛紛上山追雪。為感謝在高山雪地堅守崗位的警察持續維持交通、守護民眾安全，花蓮慈濟警察消防暨眷屬聯誼會志工一月九日前往花蓮縣警察局新城分局富世派出所慰勤，致贈圍巾、香積麵、福慧珍粥、暖暖包、氧氣瓶等物資，表達對高山雪季執勤員警的深切關懷（見圖）。花蓮縣警局交通隊也提醒民眾上山前要先查詢各時段的管制措施，讓上山交通多一分保障。

花蓮慈濟志工二十多年來於每年雪季與花蓮縣警局一起上山慰問合歡山及天祥地區執勤的員警，即使遇到路況不允許也依舊提供物資慰問。受到臺八線中橫公路部分路況不穩且實施施工管制，二0二六年慰勤活動於新城警分局富世派出所舉行，由花蓮縣警察局局長陳百祿、交通隊隊長張博皓、新城警分局長蘇立琮及相關同仁到場，志工們親手將慰問物資交予警方，再轉交至高山派出所供執勤同仁使用。

「感恩您們日夜守護社會治安，於歲末寒冬仍堅守崗位。慈濟人願與守護人群的您們同行，攜手成就更溫暖、更安穩的社會。」志工張文仕娓娓唸出手寫的慰問信，並且指出，今年的圍巾除了過去搭配員警制服的藍色圍巾，新增一條雙色且可以放暖暖包的圍巾。

陳百祿局長感謝慈濟二十二年來持續不間斷關懷高山執勤警力，提供實質支持，讓員警在嚴寒環境中感受到社會溫暖，陳百祿局長表示，二0二六年合歡山雪季自一月一日至三月一日止，為期六十天，雪季期間遇假日及連續假期，大量遊客湧入山區賞雪，車流驟增，易造成臺14甲線交通壅塞，若遇積雪或路面結冰，車輛打滑、擦撞、追撞等事故風險大幅提高。

陳局長指出，為確保交通順暢與用路安全，警察局於春節、二二八連假及週休假日等重點時段，規劃九梯次、共三十六名警力進駐合歡山區，執行交通疏導與為民服務勤務。合歡山區海拔超過三千公尺，氣候嚴寒、空氣稀薄，執勤環境艱困，加上合歡派出所僅有四名員警，人力有限，雪季期間面對大量人車確實相當吃力，為此警察局特別調派交通隊及鄰近分局警力支援上山勤務，以維護山區治安與交通安全。

花蓮縣警察局交通隊隊長張博皓指出，六十天的雪季，是遊客眼中的銀色童話，卻是我們警察同仁肩上最沈重的責任。同仁在那裡，不只是為了疏導交通，更是為了守護安全；不只是為了維持秩序，更是為了傳遞溫暖。我們努力讓每一位上山的遊客都能平安而來、盡興而歸。

慈警志工許志賢曾任警職，聽到同事提到在合歡山執勤的辛苦，因此二十二年前與花蓮縣警局一起發起雪季送暖的行動。許志賢說：慈濟人帶著證嚴上人的祝福，我們帶著暖暖包，還有福慧珍粥、圍巾、證嚴法師的福慧紅包等，希望能祝福所有在雪地勤務的警察弟兄們，在冰天雪地中執行任務圓滿順利。我們帶來一份暖意和祝福，希望在雪地勤務時一切都能圓滿順利。

張博皓隊長表示，我要特別向慈警會表達最深切的敬意。「二二」這個數字，在時間的長河裡或許只是一瞬，但在合歡山的風雪中，卻是連續二二年的不離不棄、是連續二二年的溫熱物資、更是連續二二年的慈悲守護。「歲月靜好，是因為有人負重前行」，慈警會與我們的情誼，是民間與公部門攜手合作、共榮共好的最佳典範。在這條孤獨且寒冷的執勤路上，警察並不孤單。