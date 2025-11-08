花蓮慈濟頒發新芽獎學金 近8百位學子獲獎
2025年慈濟新芽獎學金頒獎典禮於全台各地展開，全台預計有9400名學子獲獎，花蓮縣共有798位學子獲獎，10月下旬分別於鳳林靜思堂、玉里靜思堂、瑞穗靜思堂舉行，11月8日在慈大建國校區舉行。獲獎學子杜同學上台說：今天是我最高興的一天，過去我一直看到哥哥姊姊每年接受新芽獎學金領獎，我很羨慕他們，我一直很希望有一天我可以上台領獎，今天終於達成我的人生目標。
就讀小學的杜同學罹患罕病造成肌肉無力、脊椎彎曲，儘管無法站立、走路，體重較同齡輕，但是杜同學不向病魔低頭，努力向學，11月8日獲學業進步獎。慈濟志工李思蓓表示，慈濟在杜同學出生幾個月後就一路陪伴這一家已經9年，他的故事也給在座四肢健康的同學很深的鼓勵，祝福大家努力，成為社會的一股清流。
杜同學表示，在成長過程我一直生病，我得了全世界不到10個人得的疾病，所以我一直長不出肌肉，無法跟同學一起跑跳，但我想要跟哥哥姊姊一樣有好的成績，上小學後我提醒要努力讀書，我常常提醒自己，不要做讓媽媽傷心的事。謝謝師姑師伯走到我家，謝謝媽媽、哥哥、姊姊，你們是我成長的動力。
就讀高中的何同學獲特殊領域獎，她上台分享並且獻花給母親。何同學分享：跌倒也沒關係，站起來就好了，感謝路途上給我幫助的人。感謝媽媽一個人養育我這麼多年，這個獎學金我想拿來學習，還有買保健品給媽媽。何媽媽上台分享女兒會幫忙家務，前陣子開刀時女兒會照顧她。何媽媽表示，希望女兒能在這個領域學習一技之長，希望她能得償所願，當她表現不如自己所期待時，我鼓勵她不要放棄，最重要的是享受學習的過程。
陪伴多年的志工分享何同學設計的日用小物：我相信她努力朝這個方向，未來會設計出更多創新實用的設計品，也許未來我們就會買到何同學設計的作品。
曾於2016年到2022年期間獲新芽獎學金的王先生，如今已於銀行工作，11月8日專程前來勉勵新芽的學弟學妹，王先生說：我從來不是一個人走過來，一群人可以走得更遠，慈濟不只是提供金錢協助，而是提供很大的資料庫。
慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義表示，慈濟新芽獎學金從2007年從花蓮起源，到全國各地，每年近一萬位學子獲獎接受榮耀。最重要的是藉由這個機會表彰小孩，他們遇到一時的艱難，透過教育學習向上的努力，值得肯定。師長與家長一起來給予鼓勵，給予自信，使其更加堅定在困難環境中努力。許多獲獎者畢業後投入在各行各業，在各自的專長中發揮。
德傑法師上台勉勵學子：我們身邊有許多愛我們的人，在世界各地有許多孩子跟我們一樣面對自己的困難，勇敢地對未來做努力，他們獲得新芽獎學金的肯定。期待這些新芽種子未來也能為社會付出，把心打開、把愛傳承下去。
慈濟基金會表示，慈濟新芽獎學金從2007年自花蓮場開始辦理至2024年，全台逾11萬人次獲獎。慈濟新芽獎學金取名為「新芽」，是為了鼓勵弱勢家庭的學子如初生的新芽般，長成茁壯大樹，迎向美好的未來；不僅衡量智育成績，更重視品德的表現，期待藉由得獎鼓勵，啟發逆境學子認真學習，培育能為社會奉獻大愛與關懷的良才。
(撰文：陳誼謙，攝影：柏傳琦、羅明道、劉鴻榮、鄭啟聰)
