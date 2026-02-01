花蓮慈醫助照顧戶歲末大掃除

打掃過程因個案情緒波動而暫緩調，花蓮慈院院長林欣榮表示，醫療不只醫病，更要醫心。(花蓮慈濟醫院提供)

記者林中行、王正平∕綜合報導

花蓮慈濟醫院迎來創院四十週年，院長林欣榮、志工室主任顏靜曦一日帶領醫護、醫技、行政同仁及慈濟志工共三十五人，前往照顧戶家中進行歲末大掃除。

林欣榮表示，醫療不只醫病，更要醫心。秉持證嚴上人六十年前開創慈濟時的「訪視關懷」，花蓮慈院創院之初就有義診與居家往診的傳統，歲末清掃不僅幫照顧戶掃去灰塵，更讓醫護人員掃去臨床工作的壓力，找回救人救命的初發心。

顏靜曦表示，這次參與成員橫跨老中青三代，包括神經外科部主任蔡昇宗、檢驗醫學科主任張淳淳、人文室組長張春雄、第二整合病房護理長林孟樺及院長室秘書徐玲玲等，許多同仁更帶著孩子參與。

另外，農曆春節將至，為讓社會角落的弱勢族群也能感受節慶的溫暖，由民間企業鉅麒室內裝修與好時國際自發組成的「行善麒（騎）士團」，三十一日晚間在高雄市封街舉辦「三民區低收入戶、邊緣戶及街友扶弱濟困愛心餐會暨物資捐贈活動」。