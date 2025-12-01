花蓮慈院中西智慧精準健康 醫療展分享臨床與研究成果
台灣醫療科技展4日起將在台北南港展覽館1館展開。慈濟醫療法人花蓮慈濟醫院展區內容多元，在再生醫學領域，包括近來在脊髓損傷治療、泌尿道再生醫學、膝關節再生醫學、CAR-T治療以及外泌體的臨床應用與研究成果；中西醫精準醫療、AI智慧醫療及遠距醫療、秀林鄉全人整合照護、護理創新科技、消化管早期癌精準防治與微創治療等醫療特色，以及ESG永續與多項創新研發專利技術等也是參展的重點。
台灣醫療科技展是一年一度亞太最具規模醫療科技產業盛會，第九度參展的花蓮慈濟團隊，以「中西智慧精準健康．慈濟四十醫載幸福」為主軸，分享花蓮慈濟啟業40年照護偏鄉健康的初心，並延續慈濟醫療源自於「慈濟貧民施醫義診所」的精神，參與慈濟人醫會海內外及花東偏遠社區義診，以及面臨地震、颱風等天災挑戰，結合智慧科技發展出的災難醫學與經驗。
林欣榮院長上任以來，支持年輕醫師引進新術式，神經外科團隊自2021年引進的脊髓電刺激療法，結合物理治療團隊、中醫，針對傷友設計復健課程，幫助脊髓損傷病友，在醫療展首日4日下午2時30分，將以「癱瘓。光速重生」在主舞台(NO.M820)發表醫療成果。
花蓮慈濟秉持證嚴法師創院理念，積極落實中西醫合療，並結合基因檢測分析，以精準中草藥幫助患有罕病及難症病人，中醫何宗融副院長4日下午在主舞台分享「中西醫AI精準醫療：醫王一號」；中醫部與心血管暨粒線體研究中心研究團隊4日下午12時在衛教區(NO.N812)發表淨斯本草系列新品。
二年前，花蓮慈濟AI中心在台灣醫療科技展宣布推出的「智能透析微服務」的開發與應用，5日下午2時，將與合作公司Google Cloud、iKala以及玉里、關山兩家慈院聯合在主舞台(NO.M820)發表成果。東台灣慈濟三院透析作業平台上雲後最直接的效益，是讓在偏鄉玉里、關山的兩院也能享有與醫學中心同等穩定的資訊支援；即使遇到天災或線路不穩，仍能維持資料不中斷，提升醫療韌性。
慈濟創新研發中心、中醫部暨中西醫合療研究發展中心在衛教區講座(NO.N812)有多場研究成果分享，包括攜帶miR29b-2的SST3/CD47雙靶外泌體在阿茲海默症的治療潛力、植物幹細胞外泌體的再生醫療、肥氣丸逆轉異位脂肪堆積的分子機制、針刺在小鼠腫瘤的研究、越戰落葉劑造成土地戴奧辛殘留的毒害與可能解方、痠痛卡卡自救錦囊妙招等等。
在ESG永續發展上，花蓮慈濟獲獎連連，繼亞太暨台灣永續行動獎雙金獎、再獲聯合報健康永續獎，以及台灣永續績優醫院、首本《永續報告書》獲得「永續報告銅獎」，國家永續發展獎將在12月8日接受行政院表揚。5日上午10時，將由大愛感恩科技公司分享「醫療廢棄物的永續新生命」。
此外，在國家新創獎獲得6項肯定，將在12月中旬接受表揚。其中「物聯網驅動的藥品閉鎖管理系統：從實時監控到護理減負的創新應用」、「立體3D浮影數位醫學解剖教學創新計畫」將在「INNOZONE創新技術特展區」展出海報。泌尿部主任郭漢崇的新創醫療技術「高濃度血小板血清在泌尿系統再生醫學的應用」，7日上午10時30分在主舞台(NO.M820)發表。
歡迎您到台北南港展覽館1館4樓-佛教慈濟醫療財團法人展位參觀。花蓮慈濟在主舞台的講座還有5日上午10時30分「秧悦美地-香草七感療育」觀光健檢專案分享，6日下午2時的「消化管早期癌精準防治與微創治療」，7日上午11時「台灣CAR-T治療的國際經驗」、下午2時「膝關節再生革命：幹細胞治療的機制、證據與臨床挑戰」。
今年與花蓮慈濟醫院合作展出的夥伴有史坦賽薾生醫、宏潤生技、智順科技、一曜再生醫學、遠東醫電、遠傳電信、台灣粒線體、商之器科技、Google Cloud、iKala、慈濟大學等；有22場專業講座，以及免費中醫耳穴檢測及氣場儀、手診儀檢測等，AR及VR等智能應用體驗。歡迎民眾到台北南港展覽館1館4樓-佛教慈濟醫療財團法人展位參觀與體驗。相關展出內容，可至花蓮慈院官網2025年醫療科技展專區查閱(https://hlm.tzuchi.com.tw/home/index.php/expo)。
撰文／游繡華；攝影／花蓮慈濟醫院
