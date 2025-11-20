花蓮慈院健康巴士「四不一要」甩開抗藥危機

花蓮慈院於19日下午在門診大廳舉辦「健康巴士快上車，甩開抗藥危機」宣導活動，以簡單易懂的方式帶領民眾重新認識抗生素，打造更安全的醫療環境。

許多人以為感冒、喉嚨痛都該吃抗生素，這樣的錯誤觀念也讓抗生素抗藥性問題越來越嚴重，抗生素抗藥性已被世界衛生組織(WHO)列為全球十大健康威脅之一。花蓮慈濟醫院於「抗生素活動週」中以健康巴士加強對民眾的宣導，呼籲要落實「四不一要」，打造更安全的用藥環境。

院長林欣榮強調，花蓮慈院持續以人本醫療與社區照護為核心，期盼提升花東地區民眾對抗藥性的認知。

為提升大眾對抗藥性細菌的認知，世界衛生組織將每年11月18日至24日訂為「世界抗生素週」。花蓮慈院也於19日下午在門診大廳舉辦「健康巴士快上車，甩開抗藥危機」宣導活動，以簡單易懂的方式帶領民眾重新認識抗生素，打造更安全的醫療環境。活動由花蓮慈院院長林欣榮、花蓮縣衛生局長朱家祥、花蓮醫師公會理事長周朝雄、花蓮縣護理師公會理事長葉秀真、副院長王志鴻、院長室顧問王立信、護理部主任鍾惠君、檢驗醫學科主任張淳淳以及藥學部主任劉采艷等人，帶領團隊向民眾宣導，支持「合理使用抗生素」。

今年WHO主題為「立即行動，守護當下；保障未來」，強調落實「四不一要」的正確用藥守則，其中「四不」為:一、不主動要求抗生素：濫用抗生素會增加抗藥性風險。二、不隨便自己購買抗生素來吃：不適當的用藥方式會加劇抗藥性風險。三、不吃他人的抗生素：每人病情不同，誤用藥物可能帶來副作用。四、不隨便停藥：療程須按指示完成，才能有效消滅病菌。「一要」則是要遵守醫囑使用抗生素：遵循專業醫療的建議才能保障療效與安全。

花蓮慈院感染科主任黃妙慧於臨床照護時發現，許多病人十分依賴抗生素。她提醒，抗生素主要用來抑制或殺死細菌，但抗生素不是萬靈丹，無法消滅病毒、黴菌、寄生蟲；若不依醫囑服用、濫用或服用他人剩餘藥物，都可能促使細菌產生抗藥性，未來一旦生病，治療將會更加困難。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，抗生素抗藥性已成為全球公共衛生挑戰，政府與醫療體系必須攜手合作，加強衛教與監測。花蓮醫師公會理事長周朝雄也說，基層醫師是守住抗藥性防治的第一線，必須慎用抗生素，避免不必要的處方。

院長林欣榮強調，花蓮慈院持續以人本醫療與社區照護為核心，期盼提升花東地區民眾對抗藥性的認知。並指出，花蓮在過去十多年來一直是全台抗藥性細菌比例最低的縣市，除了歸功於花東地區優越的地理環境外，醫護同仁及民眾的配合也同樣重要。

活動現場反應熱烈，民眾透過巴士造型的互動裝置進行問答，重新釐清抗生素的正確使用方式。一位民眾陳小姐便表示，透過活動才知道原來抗生素也會有抗藥性，若不當使用可能會導致日後生病時「無藥可醫」。花蓮慈院期望藉由這次「健康巴士」的出發，把正確觀念帶進社區每一個角落，讓抗藥性不再悄悄進化、讓疾病不再有機可乘。

撰文、攝影／花蓮慈濟醫學中心