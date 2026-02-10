花蓮慈院加馬刀完成2000例 幸福見證東部精準醫療

花蓮慈濟舉辦「慈濟六十‧花慈四十 加馬刀2000例感恩分享會」，分享這項「隔空取瘤」不流血精準術式，讓2000個家庭從心碎重拾幸福。左起蘇泉發主任、首例病友陳惠玲、林欣榮院長、蔡昇宗主任。

花蓮慈濟醫院自2003年引進東部首台「加馬刀」立體定位放射手術儀器，至今已守護病患23年。10日下午，院方舉辦「慈濟六十‧花慈四十 加馬刀2000例感恩分享會」，特別邀請23年前的首位病友陳惠玲現身說法，分享這項「隔空取瘤」不流血術式，如何讓2000個家庭從心碎重拾幸福。

花蓮慈院自2003年引進東部首座加馬刀，至今已造福超過2000位病患，讓2000個家庭從心碎走向幸福。左一為蘇泉發醫師。

10日下午的「慈濟六十‧花慈四十 加馬刀2000例感恩分享會」，花蓮慈濟醫院院長林欣榮、神經外科部主任蔡昇宗和神經腫瘤科主任蘇泉發等神經專家群以及第一例病友陳惠玲共同見證這重要的一刻。

蘇泉發醫師為即將進行加馬刀的病人檢查定位。

加馬刀號稱「隔空取瘤」，治療過程中病人不需全身麻醉也不用打開顱骨，而是以四個小釘子定位，以精準加馬射線治療的非侵入性腦手術，可用於治療腦膜瘤、轉移性腦瘤、聽神經瘤、動靜脈畸形、腦下垂體瘤......等，惡性腦瘤以開顱手術輔以加馬刀，可延長存活率並提高生活品質；以加馬刀正確治療腦膜瘤、聽神經瘤等良性腫瘤，十五年的控制率可達百分之九十五，幾乎等於治癒。

加馬刀以不流血、隔空取瘤的精準醫療，持續守護東部及海內外的腦部腫瘤病人。

林欣榮院長回憶，過去開顱手術動輒長達28小時，醫師與病人皆面臨極大體力負荷；病人常常腦部好了臀部卻腫了，醫師長時間站立，結束之後都會皮下出血。加馬刀是一座昂貴但「有用」的儀器，可以不流血而解決病人的痛苦，而操作進行的醫師更是靈魂人物。林院長說，或許對西部來說2000例病不多，但在東部卻是每一例都是經典的守護。蘇泉發主任「存乎一心、人機一體」的長年持續的為病人治療，可說是目前台灣數一數二加馬刀碩果僅存的大師。

花蓮慈院林欣榮院長以神經外科專家的身分，見證加馬刀在東部一步一腳印，以不流血且精準造福病人的熱情與堅持。

神經外科部蔡昇宗主任表示，花蓮慈院是東部第一座有加馬刀設備的醫院，過去全臺醫院有十多臺加馬刀儀器，但當多數醫院考量經營成本而汰換時，花蓮慈院是目前少數不計成本保留加馬刀的醫院，一切都是以病人為中心的堅持。

23年前陳惠玲原以為自己因感冒而頭痛頭暈，半年之後開始騎車騎到一半會嘔吐，走路越來越傾斜，朋友覺得奇怪，也讓陳惠玲決定就醫。她到慈濟醫院神經內科掛號，劉安邦醫師一審視檢查影像，就覺得事態嚴重，馬上轉給神經外科的蘇泉發醫師。蘇醫師也馬上推掉原本重要的會議，安排三天後立即幫陳惠玲開刀。陳惠玲第一次經歷開顱手術，兩年後復發，此時花蓮慈濟已經引進加馬刀，蘇泉發主任詢問她是否嘗試看看？陳惠玲馬上一口答應，只要不要像上次把整個頭顱打開，她都願意。

陳惠玲罹患的是腦膜瘤，她定期追蹤，後來又再經歷兩次加馬刀射線治療，都是由蘇泉發醫師為她操刀，最後一次治療距今已超過十年，她都沒有再復發。因此她特別要站出來，為所有腦瘤病友打氣，希望大家不要害怕，信任花蓮慈院的團隊，接受加馬刀的治療，像她一樣重啟人生。

陳惠玲(右)是花蓮慈濟醫院第一例加馬刀病患，成功恢復健康奉獻社會。她感恩慈濟腫瘤科蘇泉發主任以病人為優先的慈悲，持續照顧她23年。

陳惠玲也特別感謝蘇泉發醫師。她說，自己並沒有顯赫的背景，只是一般百姓，但蘇主任為了她推掉重要會議馬上為她開刀，二十幾年來持續追蹤陪伴，讓她很安心，而一切以病人為優先的精神，更是讓人感動。加馬刀手術後，陳惠玲重新投入職場，教學生心珠算，作育英才，成為口碑相傳的好老師，持續貢獻社會。

陳惠玲拿著院方送給她象徵平安的蘋果包，以２３年的治療歷程，鼓勵所有病友相信醫療團隊，也感恩可以在花蓮獲得治療重拾健康，回歸社會。

蘇泉發主任說，惠玲的腦膜瘤已經侵犯到血管，就算手術也無法百分之百清乾淨，利用加馬刀卻是可以良好控制。而對一些難纏的聽神經瘤、或是脊索瘤，有時開刀也無法徹底清除，都可以藉由加馬刀來治療。但加馬刀仍是有一定範圍，並非無可限量，三公分以下的良性腫瘤可以控制得很好，若是腫瘤較大，則須重新評估或搭配其他治療。

蘇泉發醫師是花蓮慈院完成加馬刀２０００例的靈魂人物，他不但醫術精湛，更細心整理每位病人資料，為病人做完整記錄。

花蓮慈濟醫院自2003年10月引進加馬刀立體定位放射手術，並於2003年11月4日完成第一例開始，隨著慈濟醫院在花蓮創院即將滿四十周年，接受加馬刀治療的病患也完成2000例，這項精準的技術不但造福東部病患，至花蓮慈院接受加馬刀治療的病人除了遍及全臺灣，也造福海外地區的病友。

撰文／吳宛霖、攝影／宋雨安、魏瑋廷