花蓮慈院拓展新南向 臺菲締造醫衛新里程

花蓮慈濟醫院承接衛生福利部「新南向衛生醫療合作與產業鏈發展計畫」以來，持續深耕菲律賓醫療合作，近年在菲律賓北部地區建立穩固夥伴關係。12月3日，菲律賓合作醫院多位主管及臨床代表蒞臨花蓮慈院，進行「臺菲醫療合作與臨床實務交流會」，深化雙方實質合作基礎，並於4日至臺灣醫療科技展參觀慈濟展位，體驗臺灣醫療科技盛會。

菲律賓參訪團由 Rafael Lazatin Memorial Medical Center 院長 Dr. Froilan A. Canlas 率隊，包含 ICU 的Ms. Janette L. Dela Cruz 與 Ms. Gemma T. Soliman，以及行政主任 Ms. Maria Carla S. Canlas；Sacred Heart Medical Center (陳淑霖醫療中心) 則由醫務主任 Dr. Maria Josefina T. Tan 帶領團隊，包括負責品質與發展規劃的 Mr. Kevin James C. Alfonso 與護理長 Ms. Kristine Tjel K. Sarmiento。菲律賓代表團長期在重症、品質或醫療管理領域深耕，因此非常關切參訪內容。

本次交流會由花蓮慈院副院長李啟誠接待，分享醫院在專科整合、重症照護與臨床創新上的發展方向。會議由乳房醫學中心張群明主任、內科加護病房（MICU）陳逸婷主任、外科加護病房（SICU）何冠進主任與小兒加護病房（PICU）裘品筠主任四大團隊進行專業簡報，內容涵蓋乳癌跨團隊診治模式、重症照護策略，以及臨床流程整合等特色亮點。

會議由乳房醫學中心張群明主任進行專業簡報，內容涵蓋乳癌跨團隊診治模式以及臨床流程整合等特色亮點。

會後菲律賓團隊實地參訪四個單位，了解病房配置、醫療流程、人力運作及照護模式。尤其乳房醫學中心以「跨團隊整合」著稱，打造一站式就醫流程，整合外科、內科、復健及中醫等全方位照護，有效縮短病人等待時間並提升治療效率。

會議由內科加護病房陳逸婷主任進行專業簡報，內容涵蓋重症照護策略以及臨床流程整合等特色亮點。

此外，因應高齡化與慢性病增加的重症需求，花蓮慈院設立第二內科加護病房，提升急診病床調度效率並增強照護品質，緩解內科重症床位壓力。菲律賓參訪團對此特別讚賞，認為實際增加資源、貼近病人需求的做法非常值得在他們院所借鏡，也對花蓮慈院在臨床路徑、流程優化及照護品質上的實務經驗留下深刻印象，並期待未來能在臨床訓練與遠距合作上交流學習。

會議由外科加護病房何冠進主任進行專業簡報，內容涵蓋重症照護策略以及臨床流程整合等特色亮點。

透過菲律賓邦邦牙慈濟人，何文維和林育瑜的協助，2024年11月花蓮慈院與多家醫院合作並簽署合作備忘錄（MOU），推動乳房醫學與加護醫療等重點領域的交流。Rafael Lazatin Memorial Medical Center院長 Dr. Canlas表示，臺菲醫療合作有助於專業能力交流，更能促進區域健康安全的共同提升，期待未來在臨床訓練、專科發展與醫事人員交流上持續拓展合作。

會議由小兒加護病房裘品筠主任進行專業簡報，內容涵蓋小兒照護策略以及臨床流程整合等特色亮點。

花蓮慈院國際醫學中心表示，將持續依循衛福部新南向政策，深化與菲律賓醫療夥伴的合作版圖，盼透過臨床交流、醫護人才培訓與遠距醫療，攜手打造更穩健、具延展性的跨國醫衛夥伴關係。

撰文、攝影／宋雨安