花蓮慈院推動社會處方箋 以社區連結實踐全人整合照護

花蓮慈濟醫院在東區醫院總額風險移撥款支持下，向東區各醫療院所推廣社會處方與社會處方箋的觀念，在12月13日舉辦「你我都需要的社會處方箋—實體工作坊」。

花蓮慈濟醫院持續推動以人為本的全人整合照護，在東區醫院總額風險移撥款支持下，向東區各醫療院所推廣社會處方與社會處方箋的觀念，透過國際經驗與臺灣實務案例，引導學員重新理解「健康」不只來自藥物與醫療處置，也與生活、心理與社會連結密切相關，幫助民眾活得更健康，減輕未來照護負擔。

邀請七分熟創齡推動發展平台創辦人周妮萱（以下稱凱特）老師擔任講師，帶領學員實際操作方案與評測方式，體驗社會處方箋角色扮演與跨域協作。

系列課程共有兩場，邀請七分熟創齡推動發展平台創辦人周妮萱（以下稱凱特）老師擔任講師，分別在12月3日的線上前導課程，包含社會處方與社會處方箋進行完整的教學與英國經驗分享，以及12月13日「你我都需要的社會處方箋—實體工作坊」，除了解社會處方箋的核心概念與價值，也帶領學員實際操作方案與評測方式，體驗社會處方箋角色扮演與跨域協作，吸引花東地區醫院、衛生所及各職類人員，包含醫師、護理師、個案管理師、健身教練等參與。

廣告 廣告

邀請七分熟創齡推動發展平台創辦人周妮萱（以下稱凱特）老師擔任講師，帶領學員實際操作方案與評測方式，體驗社會處方箋角色扮演與跨域協作。

凱特老師說明，社會處方目的在於協助醫療上力有未逮的地方，處理未被滿足的健康因子、福祉需求或風險，同時藉由活動、資源、資訊等提供積極的協助並支持連結的建議，所以有效實踐場域需為「社區」。且在英國統計，求診者有20%-40%是非醫療型如經濟、飲食、心理、孤寂、社會疏離等社會性處境的問題或需求所引起，因此在社會處方這個系統內，不同角色(連結者、使用者、促進者、方案設計者、第三方社會性基礎設施)的任務與特質至關重要。

凱特老師指出，社會處方箋的核心精神在於「建立連結」與「理解需求」，將個案連結到合適的支持方案，也是跟一段生命共伴一段路的旅程。

實體工作坊聚焦於角色任務說明與協作實務、社會處方箋方案設計原則，讓學員透過分組討論與實作練習，學習如何依照不同對象需求，設計具備創意性、連結性與持續性的社會處方方案，讓健康支持不再侷限於診間，而能延伸到生活場域與社區網絡。

凱特老師指出，社會處方箋的核心精神在於「建立連結」與「理解需求」，將個案連結到合適的支持方案，也是跟一段生命共伴一段路的旅程。

凱特老師指出，醫療提供的是治療與處置，社會處方箋則是支持生活與行為的改變，因此，只要覺察到眼前的個案，除了藥物、醫療行為之外，仍有其他尚未被滿足的需求，就可能是社會處方箋介入的起點；社會處方箋的核心精神在於「建立連結」與「理解需求」，將個案連結到合適的支持方案，也是跟一段生命共伴一段路的旅程，而這樣的「連結者」角色不限於醫師，護理師、健康照護人員、個案管理師等，只要具備覺察能力與合作意識，都能成為社會處方系統中的重要一環。

凱特老師指出，社會處方箋的核心精神在於「建立連結」與「理解需求」，將個案連結到合適的支持方案，也是跟一段生命共伴一段路的旅程。

醫事室主任張菁育以自身照顧家人的經驗表示，這次系列課程的重點不只是理解概念，而是「練習怎麼做」，她在臨床中常發現醫療並非所有問題的最終解方；當醫師與家屬都已盡力，卻仍找不到出口時，若能透過社區中不同的資源連結，往往能為家人找到新的支持，並在健保預算有限、人口結構改變與醫療人力吃緊的現況下，更需要幫助民眾活得更健康，減輕未來照護負擔。

醫事室主任張菁育以自身照顧家人的經驗表示，當醫師與家屬都已盡力，卻仍找不到出口時，若能透過社區中不同的資源連結，往往能為家人找到新的支持。

撰文、攝影／江家瑜