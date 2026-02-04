花蓮慈院榮獲NHQA國家醫療品質獎金獎

花蓮慈濟醫院獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會主辦的「第二十六屆國家醫療品質獎（NHQA）」頒發金獎。(花蓮慈濟醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮慈濟醫院四日獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會主辦的「第二十六屆國家醫療品質獎（NHQA）」，分別在系統類、傑出醫療類、智慧醫療類、淨零醫療類及主題類等領域，獲得國家醫療品質獎的「金獎」，「卓越中心」、「優等」、「佳作」及五項「標章」認證的優異成績，展現花蓮慈院在精準醫療與智慧技術的深耕努力，體現對環境永續的承諾，更是東部醫療數位轉型與淨零轉型的指標性里程碑。

慈濟醫院表示，跨科部及跨領域的整合，與智慧科技應用，是花蓮慈院的特點，也讓花蓮慈院在激烈競爭中脫穎而出，獲得國家醫療品質獎（NHQA）的肯定。

花蓮慈濟醫院指出，二０二六年是花蓮慈濟醫院四十周年，四十年來花蓮慈院深耕永續與在地照護，除了為東部地區帶來國際級醫療技術，在淨零排放與基層照護同樣表現亮眼。

花蓮慈濟醫院表示，永續發展辦公室在陳星助副院長的規劃下，以「從病房到機房，醫院全場域減碳實踐計畫」，榮獲「淨零醫療機構組優等」的肯定。

另外，團隊透過AI管理室內空氣品質，每年減碳達六百零三公噸CO2e，更創新地在空中花園鋪設由回收塑膠膜製成的連鎖磚。此外，還與台鐵合作在院內設立臺灣首座「行動車站」，服務超過一萬七千人次。有效減少民眾往返車站的交通碳排，實踐了社會公平與環境永續的雙重價值。

花蓮慈院長林欣榮表示，這次參賽的主題涵蓋了急重症照護、智慧手術、腹膜透析、電子處方箋及淨零綠色醫院等多元領域，無論是透過AI輔助決策、雲端數據串聯，或是流程的數位再造，核心目標始終圍繞著「病人安全」，這正是花蓮慈濟醫院四十年來持續落實品質提升、人才培育的成果。