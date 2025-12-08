花蓮慈院永續成效卓越 獲「國家永續發展獎」肯定

花蓮慈濟醫院近年積極推動永續治理成效亮眼。獲行政院副院長鄭麗君(左)頒授「國家永續發展獎」的殊榮，由永續長陳星助副院長代表受獎。

花蓮慈濟醫院近年積極推動永續治理，以「醫療永續經營」、「氣候變遷調適與減緩」、「永續醫療人才共育」三大方向為主軸，逐步落實在院務管理及臨床服務中，成效亮眼。12 月 8 日，獲行政院副院長鄭麗君頒授「國家永續發展獎」的殊榮，由永續長陳星助代表接受表揚。

長期秉持證嚴法師與慈濟基金會倡導的慈悲利他理念，花蓮慈濟醫院在守護生命、守護健康之餘，也持續落實慈善、素食、環保減碳等永續精神。面對醫院高耗能、高碳排的特性，院方自 2023 年起籌組「永續發展辦公室」，由副院長陳星助兼任永續長，推動淨零減碳相關計畫，為永續轉型奠定重要基礎。

今年共有 147 個機關團體角逐國家永續發展獎，經三階段評選，花蓮慈濟醫院在民間團體類脫穎而出。陳星助表示，這是院長林欣榮帶領全院團隊穩健推動 ESG 的成果。今年 9 月以來，醫院已接連獲得五項大獎，包括「秀林鄉全人整合照護」、「運動照護永續行動」雙獲亞太暨台灣永續行動獎金獎、聯合報健康永續獎，以及「台灣永續績優醫院」與首本《永續報告書》銅獎。

花蓮慈濟醫院永續長陳星助(前排左一)與行政院副院長鄭麗君(前排左八)及所有獲獎機構代表合影。

在氣候變遷調適與減緩面向，醫院秉持「提前布局、從源頭做起」理念，院區設計導入友善環境概念，包括病房迴廊規劃、新大樓採用 LOW-E 玻璃、車道與空中花園鋪設透水連鎖磚等，不僅兼具美觀，也提升環境永續性。推動在地食材與素食亦為特色之一，近三年累積逾 144 萬人次用餐，每月約可減少 766 公斤 CO₂e，相當於約 2 萬 5,533 棵樹的年吸碳量。

此外，醫院導入智慧監控系統精準控管溫度與空氣品質，汰換高耗能設備並參與虛擬電廠計畫，年度節能量突破 139 萬度電，節能率達 23.5%，碳排放有效下降。醫院碳盤查亦邁入第二年，範疇新增員工通勤、能源與燃燒排放、廢棄物運輸與處理等面向，並持續通過溫室氣體盤查認證。院方訂定五年內減碳 5% 目標，第一年即達成 4.5%，展現團隊高度決心與行動力。

智慧醫療也是永續亮點之一。院方推出「慈濟智能健康管家 APP」，提供線上病歷申請、看診查詢等便利服務；並導入生成式 AI 與太魯閣族語語音模型打造「i 菩提護理 AI 助手」；檢驗醫學科升級為「智能實驗室」，同時導入新型自動繳費機。醫院亦承接全臺首度電子處方箋試辦計畫，每年預估可減少 71 萬張紙張、節省約 2,203 公噸 CO₂e，讓偏鄉民眾享有與都市同等甚至更優的就醫體驗。

花蓮慈濟醫院永續長陳星助(中)副院長與永續發展辦公室高專藍陳淯(右)、及承辦同仁林涵潔歡喜分享獲獎喜悅。

在人才共育方面，花蓮慈濟醫院打造友善幸福職場，提供跨職類同仁免費高科技健檢，並推動「黃金人口計畫」促進青銀共融與經驗傳承。截至 2024 年底，共有 84 位具備不同專長的退休同仁回聘服務，繼續貢獻專業；並藉由公費培育與外籍醫務人員引進，穩定偏鄉醫療量能。同時承接健保署 IDS 轉型「全人醫療整合計畫」，運用 AI 與大數據縮短城鄉醫療差距。

花蓮慈濟醫院為東部唯一醫學中心、服務面積占全臺 22.5% ，在面對偏鄉醫療資源有限與頻繁的地震、颱風等天然災害挑戰時，更積極落實危機管理、緊急應變與複合式災害演練，提升整體安全韌性。未來將整合災難醫療與義診經驗，建立醫學中心級救災醫療機制，持續為永續發展貢獻力量。

(撰文：游繡華，攝影：花蓮慈濟醫院)