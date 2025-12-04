花蓮慈院發表三項本草新品 呈現中西醫合作研究成果

林欣榮院長（右二）、何宗融副院長（右一）林碧玉副總（右四）、吳彬安副院長（左一）、顏靜曦師姊（右五）、?至穎主任（左二）在淨斯本草飲新品發表會合影。

花蓮慈濟醫院中西醫研究團隊結合傳統中草藥理論與現代醫學實驗數據，12月4日發表「淨斯本草憶智通濃縮液」、「 淨斯本草醣衡 Plus 沖調飲」、「 淨斯本草康汝當歸加強版濃縮液」，對於喜歡以中草藥食補調節生理機能、強身的民眾來說，在日常生活中可即飲之外，且方便攜帶。

林碧玉副總肯定花蓮慈濟醫院推動中西醫合療草藥研究。除了信仰，她每天吃淨斯本草飲保養身體。

花蓮慈濟醫院自2020年因應新冠肺炎疫情，研發出淨斯本草飲後，與淨斯團隊展開的本草研究，連年推出新品，包括「淨斯三寶」滴露、滾珠露與本草飲濃縮液，「淨斯三要」康汝濃縮液、復華濃縮液、悅樂沖調飲，「淨斯三好」好醣、好智、好明亮的醣衡沖調飲、活芯智濃縮液、明適沖調飲等，以及「淨斯本草蔘耆力」、第二代「淨斯本草康汝加強版濃縮液」，除了滾珠露之外，以即飲品為主。

林欣榮分享中西醫精準醫療，也分享創研團隊研究當歸20多年的發現和成果，多次獲國家新創獎。

12月4日，花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長何宗融，偕同研究團隊杞志穎主任等人，邀慈濟基金會林碧玉副總，在台灣醫療科技展花蓮慈濟展位發表淨斯本草憶智通、 淨斯本草醣衡 Plus 沖調飲、 淨斯本草康汝當歸加強版等新品。

林碧玉副總指出，花蓮慈濟醫院近年來積極推動中西醫合療及中草藥研究，特別是以精準中草藥幫助罕病、癌症病友對症用藥。而她個人時常需在尼泊爾各國與臺灣之間往返，緊湊的飛行行程，幾乎零時差，很多人羨慕她的體力，她說，第一個力量源自信仰，就是相信證嚴上人，第二就是每天吃本草系列飲品來強身，她笑說自己幾乎可以擔任代言人了。

林欣榮院長也分享中西醫合療團隊，結合基因檢測，找出中草藥幫助病人的故事。當歸是廣受重視的頂級中藥材，在創研團隊20多年的研究中發現當歸含有多種活性成分，有助於調節免疫、抗發炎、促進組織修復，也包含與抗癌相關的藥理作用。其中，以當歸萃取物「正丁烯基苯酞」，曾獲國家新創獎，應用在惡性腦瘤的新藥，已進入第三期臨床試驗階段。此次，研發團隊聚焦當歸，經長時間篩選與分析，成功萃取出強化健康之成分，添加至加強版康汝，希望能幫助民眾作為長期健康管理奠定基礎。

何宗融副院長指出，淨斯本草系列飲品，均是以藥食同源的植物萃取濃縮成可攜型產品。

何宗融副院長也指出，淨斯本草系列飲品，均是以藥食同源的植物萃取濃縮成可攜型產品，以回應民眾在生活保健上的需求。「淨斯本草憶智通」配方源自於這兩年運用在中西醫精準醫療治療神經退化性疾病及罕見疾病的經驗，希望能轉化為藥食同源的飲品，幫助守護長者認知健康，調整生理機能及促進新陳代謝，目前研究團隊已完成初步研究。

杞志穎主任在新品發布會簡略分享研究發現。12月5日下午一時三十分在No.N812衛教區講座會有更完整的說明。

「淨斯本草醣衡 Plus 沖調飲」是第一代「醣衡飲」的升級版。新品配方在原有基礎上，增加珠仔草及車前草等中草藥進一步研究。杞志穎主任也簡略的在新品發布會分享。12月5日下午一時三十分在No.N812衛教區講座會有更完整的說明。

林欣榮院長（左三）、何宗融副院長（右三）、林碧玉副總（右四）、吳彬安副院長（左一）、顏靜曦師姊（右二）等人一起見證淨斯本草飲系列產品。

撰文／游繡華；攝影／花蓮慈濟醫院