花蓮慈院精準防治與微創治療 腸胃安康沒煩惱
消化系統健康與生活息息相關，為了幫國人健康把關，早期防治精準介入，花蓮慈院醫療團隊6日於台灣醫療科技展以講座「消化管早期癌精準防治與微創治療」登場，結合公衛、營養和臨床醫師的觀點，傳授消化管健康管理祕訣，以及精準和微創治療的特色。只要掌握早期精準發現、早期接受治療，通常預後良好，民眾不須再聞癌色變。
消化管是從口腔延續到肛門的通道，從食道、胃、小腸、大腸到肛門，肩負食物的運輸、細化、分解和吸收後排出。民以食為天，消化管與進食活動密不可分。有鑑於每年國人十大癌症排行榜，消化系統癌症包括大腸癌、胃癌、食道癌等名列前茅。鑑於台灣的大腸癌罹患率為全球第一，胃癌、食道癌也日漸增多，花蓮慈濟醫院6日於臺灣醫療科技展舉辦健康講座「消化管早期癌精準防治與微創治療」，讓大眾更了解怎麼保養身體，掌握早期精準防禦、早期微創治療的健康管理法則，永保健康長治久安。
消化管健康與「飲食」息息相關，食道、胃和腸是身體裡的「內表面」，亦是接觸大量食物及毒素的介面。兼具公衛領域專長的主持人黃思齊先介紹食道癌、胃癌、大腸癌的發生率死亡率、風險因子等流行病學，而「精準防治」即是預防勝於治療，初級預防（避免患病）和次級預防（早診早治）是常保健康的重點。政府提供補助50至74歲民眾每兩年一次糞便潛血檢查，以及針對高風險地區幽門螺旋桿菌篩檢與除菌治療，民眾都可以多加利用，守護自身健康。
營養科童麗霞副主任則以營養師的觀點，介紹消化道癌症之飲食不利因子與「食在注意」之道。包括抽菸、喝酒、嚼檳榔以及飲食過熱、肥胖、胃食道逆流等都可能增加食道癌的風險，尤其是攝氏65度以上的熱飲，對食道等同於「2A致癌物」。飲酒、肥胖和幽門螺旋桿菌則是影響胃癌的主要原因。另肉類、加工肉類以及酒精，都會提高大腸癌的風險。對於國人最易罹患的大腸癌，童麗霞營養師也提出「全植物飲食」攻略，建議以原型食物、多樣化食材以及豆類為主的植物性蛋白，以及種籽和堅果為主的健康脂肪取代動物性脂肪，以循序漸進多素多蔬食的方式探索新食材，減少過度加工食品，達到「腸保健康」的長治久安之道。
若真的懷疑可能罹患消化管相關癌症，花蓮慈濟醫院內視鏡進階治療科主任簡錫淵醫師也有篩檢法寶，包括影像強化新型光源、染色劑讓腫瘤現形以及人工智慧三項科技新法來「精準篩查、診斷」，把癌症找出來。
若確定真的罹患早期癌症或僅是癌前病變，也不須驚慌，簡主任表示，「精準微創治療」的方式，可以根治僅存在於黏膜層或黏膜下層的早期癌、癌前病變。精準微創手術不須「開腸剖肚」，也不須在身上打孔洞，而是以進階內視鏡的技術，由自然孔洞進入腸胃道，以微型電刀（長度僅1.5-2mm）將病灶精準從組織上剝離，但這仰賴內視鏡醫師精巧的操作技術，才能準確安全地將病灶剝切乾淨。這種微創治療對病患是一大福音，因為術後恢復很快，空腹時間短、住院時間短，幾乎沒有術後疼痛問題，是早期癌及癌前病變的治療首選。
簡錫淵醫師擁有內視鏡治療超過20年的年資，並累積經驗約五萬多例的經驗，至今已經完成超過五百例的內視鏡腫瘤切除術。他強調，消化管黏膜長出來的癌症越來越普遍，這些癌症都與「吃」有關係，消化管癌症早期發現早期治療，治癒率相當高，因此「精準」的從上游的飲食開始管裡，到確定罹癌下游微創治療，掌握怎麼吃、保養和治療方式，讓大家平時就能照顧自己的腸胃道健康。
撰文／吳宛霖；攝影／劉明繐、許登蘭
