花蓮慈院醫檢師節 邀請民眾「醫起去健檢」

花蓮慈濟醫院檢驗醫學部舉辦衛教活動「醫起去健檢」，透過系列講座與互動體驗，將平時隱身在檢驗報告背後的專業知識，轉化為民眾聽得懂、看得到、也能親自操作的健康資訊。

抽血一定要空腹嗎？喝酒真的能殺死體內的病毒嗎？小孩的血型一定會跟爸爸媽媽一樣嗎？一連串民眾常見卻容易誤解的健康疑問，在一月十四日醫檢師節這天都獲得解答。花蓮慈濟醫院檢驗醫學部舉辦衛教活動「醫起去健檢」，透過系列講座與互動體驗，將平時隱身在檢驗報告背後的專業知識，轉化為民眾聽得懂、看得到、也能親自操作的健康資訊。

互動體驗區同樣吸引不少民眾駐足，透過顯微鏡觀察寄生蟲標本，親眼看見肉眼難以辨識的微小世界。

花蓮慈院院長林欣榮表示，醫檢師是醫療體系中關鍵卻相對低調的角色，臨床診斷、治療決策與疾病追蹤，都需要仰賴精確的檢驗數據支撐。本次活動配合國民健康署推動的預防醫學政策，針對花東地區常見的感染性疾病與癌症風險進行衛教，期望透過醫療知識普及，落實「預防勝於治療」的健康目標。

檢驗醫學科主任張淳淳指出，檢驗報告是醫師判斷病情的重要依據，但多數民眾拿到檢驗報告時，面對密密麻麻的數字往往一頭霧水，因此今年特別由年輕的醫檢師以生活化的語言，帶領民眾重新認識檢驗流程，破解長久以來的檢驗迷思。

活動內容分為衛教講座與民眾互動體驗區。首先由楊涵捷醫檢師說明抽血前何時需要空腹、白開水是否可飲用，以及溶血、凝血對檢驗結果的影響，並進一步介紹血型遺傳與輸血安全，澄清戲劇中常見卻不符合實際醫療規範的情節。針對民眾最關心的感染性疾病，周少凡醫檢師建議民眾，食用海鮮前應確實煮熟，以降低海獸胃線蟲附著人體的風險，並說明酒精消毒的適用範圍，釐清「喝酒能殺菌」等錯誤觀念。

楊涵捷醫檢師說明抽血前何時需要空腹、白開水是否可飲用，以及溶血、凝血對檢驗結果的影響，並進一步介紹血型遺傳與輸血安全。

吳宣慧醫檢師也介紹 HPV病毒與多種癌症的關聯性，提醒民眾應該透過疫苗接種與定期篩檢建立防線；陳柏睿醫檢師則說明幽門螺旋桿菌與胃部疾病的關係，以及政府提供的糞便抗原檢測補助，協助民眾善用公共資源。最後由陳依宣醫檢師帶領民眾破解對血型的疑惑，讓民眾了解血型遺傳以及正確的輸血與捐血知識。

周少凡醫檢師建議民眾，食用海鮮前應確實煮熟，以降低海獸胃線蟲附著人體的風險，並說明酒精消毒的適用範圍，釐清「喝酒能殺菌」等錯誤觀念。

為延伸捐血與輸血安全的正確認知，花蓮慈院外同步設置捐血車，讓民眾在了解相關醫療知識後，能即刻付諸行動支持臨床用血需求，吸引不少民眾挽袖響應，讓醫檢師節的衛教活動不僅止於傳遞知識，更轉化為守護生命與健康的實際行動。

吳宣慧醫檢師也介紹 HPV病毒與多種癌症的關聯性，提醒民眾應該透過疫苗接種與定期篩檢建立防線。

在有獎徵答環節，醫檢師協助民眾再次複習重點知識，答對還能得到精美小禮物！互動體驗區同樣吸引不少民眾駐足，透過顯微鏡觀察寄生蟲標本，親眼看見肉眼難以辨識的微小世界；現場也設置簡易血型檢驗體驗，讓民眾親手操作，進一步了解實際檢驗流程。

現場設置簡易血型檢驗體驗，讓民眾親手操作，進一步了解實際檢驗流程。

民眾分享，原本只是路過，卻在解說與體驗中解答長久以來對血型與檢驗的疑問，這樣的衛教方式既清楚又有記憶點。

陳柏睿醫檢師則說明幽門螺旋桿菌與胃部疾病的關係，以及政府提供的糞便抗原檢測補助，協助民眾善用公共資源。

醫檢師陳柏睿表示，醫檢師平時多在實驗室內工作，但每一份檢驗數據都攸關臨床判斷與病人照護。希望透過醫檢師節活動，讓民眾了解正確的檢體採集方式與檢驗流程，有助於提升報告準確性，也讓醫檢專業成為全民健康的重要基礎。

在有獎徵答環節，醫檢師協助民眾再次複習重點知識，答對還能得到精美小禮物！

撰文、攝影／宋雨安