花蓮慈院"壽喜燒" 鼓勵醫護運動燃燒脂肪

花蓮慈濟醫院開了一間「壽喜燒」，一年365天每天24小時對外開放，不過這裡不是日式餐廳，而是專為了醫護人員而設立的運動中心。名稱取自健康長「壽」、歡「喜」運動、燃「燒」體脂肪，鼓勵醫護在忙碌之餘，也能適時鍛鍊，兼顧自己的健康。

「右手前延伸，胸椎就會左轉，慢慢來。」

專注眼神，調整呼吸，跟著教練的指示，運用核心肌肉，努力抵抗地心引力。這裡是花蓮慈濟醫院內的運動中心，壽喜燒。

不是日式餐廳，而是取自健康長壽、歡喜運動，重點是燃燒體脂肪。院內醫護利用午休時間，或是值班空檔，都可以來這，鍛鍊一下。

花蓮慈濟醫院臨床心理師 譚湘綺：「運動，我覺得很抒壓，透過身體在動的過程中，它其實可以釋放壓力，我覺得體力上面，也變得比較好，然後我覺得中午運動完，下午再回去上班，其實整個人很輕鬆。」

花蓮慈濟醫院護理師 鄧淯勻：「發現自己的體重跟體脂，其實可以越來越穩定，然後結實度，就是身材的結實度，也有不一樣，至少身體是，有一些代謝 還有一些抒壓，因為工作壓力很大，真的需要來流汗一下。」

「吐氣的時候，兩隻手往前推，吸氣的時候回，感覺胸大肌有被拉伸的感覺。」

除了團課空間，還有器材，從腿練到手、從核心到背，讓大家根據個人需求，全身上下的肌群都可以訓練的到。

花蓮慈濟醫院護理師 劉淳吟：「這個空間很棒，每個人來都可以用到器具，一個禮拜(來使用)2到3次，運動之後，體重跟體脂肪都有下降。」

花蓮慈濟醫院個案管理師 吳藝文：「院內有這個壽喜燒，真的是非常地棒，同仁不管是中午休息時間，或是下班的時間，都可以好好來利用這個空間，讓自己養成一個好的運動習慣。」

花蓮慈濟醫院運動醫學中心主任 劉冠麟：「同仁自己來可以做機械式的，沒有什麼動機，跟著好朋友，跟著同事一起來，我們就是報團課，那你機械式的，比較進階了，你的力量已經好了，需要練到核心，我們這裡也設置了一個叫做，TRX(懸吊式阻抗訓練)，這個是全阻力的訓練。」

醫療人員往往都是病患擺第一，反而容易忽略掉自己的健康，忙碌之餘來一點壽喜燒，鼓勵醫護人員不只救人，也能照顧好自己。

