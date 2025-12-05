花蓮慈院 x大愛感恩打造善循環 塑膠回收率創醫學中心之最

花蓮慈濟醫院林欣榮院長(左四)與大愛感恩科技公司總經理李鼎銘(右三)希望能將廢棄醫材再生發揚光大。左起為花蓮慈濟副院長陳星助、吳彬安、台北慈濟副院長鄭敬楓、花蓮慈濟國際醫學中心副主任鄭順賢、副院長王志鴻。

面對全球環境永續挑戰，花蓮慈濟醫院以實際行動落實ESG理念，根據環境部公告資料顯示，花蓮慈濟塑膠回收利用率高達67%，居全臺醫學中心之冠，林欣榮院長指出，67%的回收不是數字而是行動，廢塑膠不是垃圾，花蓮慈濟與大愛感恩科技攜手合作，讓廢塑膠變身醫療資源，打造綠色醫療善循環。

目前，花蓮慈濟醫院產生的廢塑膠，會先由專業回收公司統一處理，大愛感恩科技再向回收公司收購這些回收資源，轉化為可再利用的環保產品。多年來，大愛感恩科技在落實ESG與創新研發、專利上成果豐碩，獲得國家新創獎、國家環境教育獎、國家磐石獎等多項肯定。2025年起，雙方進一步合作「醫材再生研發」計畫，希望將來自醫療回收的廢塑膠，製成醫院實際可用的物品。例如病房用品、醫護服裝或院內設備配件，實現資源循環再生，提升醫療體系的永續韌性。

廣告 廣告

林欣榮院長指出他現在穿的西裝整套都是大愛感恩科技的產品，很感恩能繼續有大愛感恩科技合作「醫材再生研發」計畫。

「這不僅是資源再利用，更是一種環境與醫療結合的善循環。」林欣榮院長強調，醫院推動廢塑膠回收的同時，也在思考如何將環保精神融入日常醫療運作，降低環境衝擊，實踐企業社會責任。大愛感恩科技在資源再生的創新研發的產品不僅用在慈善賑災，「慈悲科技環保超人裝」從頭到腳，志工的灰衣白褲，防割手套、防穿刺黑白鞋、舒適襪、護腰、護膝、多功能背心......一般民眾日常也可用使用。

在2025台灣醫療科技展中，12月5日上午，大愛感恩科技公司總經理李鼎銘也以「救治生命，也可守護地球：醫療廢棄物的永續新生命」為題分享。讓更多人認識大愛感恩科技如何改變塑膠廢棄物，發揮再生資源的良能；在場的聽眾每人還獲得一支首度面市的以醫材再生製作的「三(色)合一」筆。

大愛感恩科技公司總經理李鼎銘以「救治生命，也可守護地球：醫療廢棄物的永續新生命」為題分享。在場的聽眾每人還獲得一支首度面市的以醫材再生製作的「三(色)合一」筆。

除了回收再利用的實踐外，花蓮慈濟醫院以醫療永續經營、氣候變遷調適作為、醫療永續人才共育為方向，依計畫逐步落實在醫院經營管理上，成效卓越，今年自9月起已連獲五項肯定，包括「秀林鄉全人整合照護」、「運動照護永續行動」贏得亞太暨台灣永續行動獎雙金獎、聯合報健康永續獎，台灣永續績優醫院及首本《永續報告書》獲銅獎。12月8日還將接受行政院「國家永續發展獎」表揚。未來，醫院將持續深化「從源頭減量到循環再生」的綠色醫療行動，攜手各界共同邁向永續未來。

根據環境部公告，花蓮慈濟塑膠回收利用居全臺醫學中心第一名，回收率超過67%。陳星助指出，現在處理廢塑膠是交給回收公司，大愛感恩科技再自回收公司收購，進一步將廢塑膠變成可以再利用的資源，未來將與大愛感恩科技共同思考，如何把這些回收資源變成醫院可用的物品，這將是另一種善循環。

愛感恩科技公司總經理李鼎銘也以「救治生命，也可守護地球：醫療廢棄物的永續新生命」為題分享。讓更多人認識大愛感恩科技如何改變塑膠廢棄物，發揮再生資源的良能。

撰文／游繡華；攝影／曾玉麟、許榮輝