花蓮慘烈事故「肇事者竟是警察」！開警車自撞又相撞

最新消息，花蓮縣吉安鄉昨（26日）晚間發生車禍，肇事者竟然是警察，在開警車值勤平穩行駛時，不明原因突然失控自撞中央分隔島，再跟他車相撞。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

據了解肇事的周姓員警隸屬吉安分局，吉安分局也對此做出回應，表示事發地點是台9線跟知卡宣大道交叉口，事發的確切時間是昨晚8點，當時周員正在執行擴大臨檢勤務，經過該處時不明原因先自撞中央分隔島，再跟後方直行的車輛相撞。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

警消獲報趕來處理，周員經檢傷有頭暈狀況，當下已立刻送醫，檢測發現周員跟另輛事故車的吳姓駕駛都沒有喝酒，駕照狀態均正常，目前正調閱監視器畫面釐清肇事過程跟肇事責任歸屬，也已啟動關懷機制對於因公受傷的同仁給予必要的協助，並加強員警防禦駕駛及安全駕駛能力。後續也將依法、公正釐清責任歸屬。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

