花蓮憲兵收假遇死劫！自幼喪父為分擔家計從軍 母親接獲噩耗難掩悲痛

花蓮縣壽豐鄉今（10）日清晨發生死亡車禍，一名鍾姓憲兵返回空軍基地途中高速撞上號誌桿，車輛當場翻覆解體燃燒，鍾男經送醫急救後仍回天乏術，據了解，鍾男自幼喪父，由越南籍母親獨力扶養他跟弟弟長大。鄰居表示鍾男相當乖巧獨立，為了分擔家計，高中畢業後就從軍，他的母親原本已經幫他安排好退休規畫，沒想到這次收假回營區就天人永隔，家屬得知噩耗後，情緒相當激動。

鄰居表示，昨（9）日才剛跟鍾男聊天，沒想到今日就得知這項不幸的消息。據了解，鍾男母親經營小本生意，在花蓮賣冰，然而他們家庭經濟狀況並不好。鍾男相當懂事，為了不拖累家中，高中畢業後就去當職業軍人，他的母親昨日才跟他聊到退休計畫，沒想到今天就發生意外，家屬完全無法接受。

