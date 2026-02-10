花蓮憲兵自撞「車毀人亡」 國防部「深表不捨」：肇責由警方鑑定

即時中心／廖予瑄報導

今（10）日清晨一名服役中的鍾姓憲兵，在開車返回基地途中，行經花蓮壽豐鄉台9線北上204.7公里處時，不明原因撞上路口號誌桿，並導致車輛翻覆解體、起火燃燒，救護人員抵達現場時，鍾男已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫後，仍宣告不治。對此，國防部稍早也發出新聞稿證實，鍾男已在車禍中罹難，至於相關肇事原因，則由警方鑑定中。

對於鍾姓役男不幸在車禍中喪命，國防部空軍司令部稍早也發出新聞稿證實，「本屬第五聯隊鍾姓士兵駕車上班途中，因不明原因撞擊分隔島，經送醫搶救後仍宣告不治。

花蓮壽豐鄉今（10）日上午發生死亡車禍。（圖／民視新聞）





「對於年輕生命驟逝，深表不捨」，空軍司令部進一步表示，目前已由單位幹部前往慰問，並協助家屬辦理喪葬事宜；另外，相關肇事責任則交由警方調查釐清，「本部將加強行車安全宣教及防衛駕駛觀念，以確保營外行車安全。」

原文出處：快新聞／花蓮憲兵自撞分隔島「車毀人亡」 國防部「深表不捨」：肇責由警方鑑定

