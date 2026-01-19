花蓮手語翻譯人力吃緊！祭考照補助、獎勵金徵新血

花蓮縣聽覺與語言障礙者逾3000人，但縣內投入手語翻譯工作的手譯員人數少，人力相對緊繃。（本報資料照片）

花蓮縣聽覺與語言障礙者逾3000人，但縣府聘到5名手語翻譯員投入翻譯工作，人力相當緊繃，考量身障者服務需求日益增加，今年度透過計畫補助去年考取檢定所需的部分費用，且只要取得證照並符合相關規範，最高可領取2萬元獎勵金，盼能藉此培育在地專業人力，強化手語翻譯服務量能。

縣府社會處統計，截至民國114年12月底，縣內聽語障者人數約3137人，占全縣身障人口11.9％，同年度縣府聘僱5名手譯員，包含乙級1名、丙級4名，全年服務案件數約244案，平均每月需服務約20.3案，其中以醫療案件最多，其次為社會參與，顯示手譯員在聽語障者生活中扮演重要的溝通角色。

廣告 廣告

另外，依勞動部及衛生福利部統計資料，全台聽語障者達15萬7844人，全國手譯合格證照僅633張，若證照持有者全數投入服務，每人平均仍須服務約280名聽語障者，但實際並非所有持證者皆會投入第一線服務，可使用人力極為有限。

社會處考量縣內聽語障者服務需求日益增加，培育、留任在地專業手譯人力刻不容緩，今年度為此推動「手語翻譯技能檢定補助及技術士證照獎勵實施計畫」，鼓勵設籍花蓮縣滿6個月以上且滿18歲的縣民投入手譯工作。

社會處表示，計畫主要是補助去年度考取手語翻譯全國技術士技能檢定費用及證照獎勵。技能檢定補助部分，丙級最高補助報考費用1790元、乙級2090元；證照獎勵丙級獎勵金1萬元、乙級2萬元，不過申請者須至少提供1年服務，並完成年度在職教育訓練，若未完成者須繳回50％獎勵金，詳情可至縣府社會處官網查詢。

花蓮唯一擁有乙級證照的手譯員劉秀緞表示，東部手譯量能相當緊繃，樂見縣府提供補助及獎勵，鼓勵更多縣民投入手譯工作，不過她建議應試者做好充分準備、多熟悉詞彙再去應考，避免熱情被失敗與挫折澆熄，未來也能勇敢的站在第一線與聽語障者溝通。

更多中時新聞網報導

北車商場招商 逾10業者搶卡位

經典賽》鄭宗哲報到搶頭香 林家正動向引關注

NBA》愛德華茲55分沒用 馬刺驚險宰灰狼