花蓮手譯員荒 考照最高領2萬

花蓮縣聽覺與語言障礙者逾3000人，但縣內具證照的手語翻譯員卻很少，手譯服務量能相當緊繃。（本報資料照片）

花蓮縣聽覺與語言障礙者人數約3137人，縣府只能聘到5名手語翻譯員提供手譯服務，為強化縣內手譯量能，滿足身障者需求，今年透過計畫補助縣民去年考取檢定的報考費用，只要取得證照並達成相關條件，最高可領取2萬元獎勵金，但申請者須提供1年服務並完成年度在職訓練，盼藉此培育、留任在地專業人力。

根據勞動部及衛福部統計資料，全台聽語障者達15萬7844人，全國手譯合格證照僅633張，若持照者全數投入服務，每人平均須服務約280名聽語障者，實際上並非所有持照者皆會投入第一線服務，可使用人力相當有限。

廣告 廣告

縣府去年共聘雇5名手譯員，包括乙級1名、丙級4名，全年服務總案件數約244案，其中以醫療案件最多，其次為社會參與，顯示手譯員在聽語障礙者生活中扮演重要的溝通角色，由於今年手譯員人數降至4人，縣府社會處鼓勵更多人投入手譯工作，推動「手語翻譯技能檢定補助及技術士證照獎勵實施計畫」，培育、留任在地專業手譯人力。

社會處表示，計畫補助對象為滿18歲並且設籍花蓮縣滿6個月以上，並在去年考取手語翻譯全國技術士技能檢定者；技能檢定補助費用，丙級最高補助報考費1790元、乙級2090元；證照獎勵金丙級1萬元、乙級2萬元，申請者至少須提供1年服務，並完成年度在職教育訓練，若未完成者須繳回50％獎勵金，詳情可至社會處官網查詢。

花蓮唯一擁有乙級證照的手譯員劉秀緞說，東部手譯量能緊繃，樂見縣府提供補助及獎勵，鼓勵更多人加入手譯行列，擔任聽語障者的溝通橋梁，她建議有志應試者應做好充分準備再去應考，避免熱情被挫折澆熄。