花蓮打造首座專業繩索訓練中心 特搜訓練基地二期動土

全臺首座專業繩索訓練中心，於花蓮動土。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地二期新建工程動土，預計今年11月完工，屆時花蓮將擁有全台灣第一座「高強度繩索訓練」為核心的專業訓練中心，全面提升東部防救災能量。

新建工程基地位於花蓮市防救災訓練中心，為地上四層建築，總樓地板面積約8,095平方公尺。最大特色仿效新加坡民防學院標準，專為繩索訓練而設計，提供懸崖、深谷、建築倒塌等多元情境的高擬真訓練環境，並配置室內車輛破壞訓練空間。相較於國內常見由舊有廠房改建的場地，中心在高度、受力、安全設計等方面均達全國頂尖規格。

中心不僅服務花蓮特搜、警義消，更可作為東部訓練樞紐。（圖：花蓮縣政府提供）

徐榛蔚縣長表示，花蓮位處地震帶且地形多元，常面臨複合式災難挑戰，感謝各界在0403強震等災害期間的援助。她強調，為使特搜隊在救援時能更有效率地與時間賽跑，縣府持續投入資源完善訓練硬體。此二期工程正是提升救災專業與應變能力的重要里程碑。

徐榛蔚說，二期工程將提升救災專業與應變能力的重要里程碑。（圖：花蓮縣政府提供）

消防局指出，未來中心不僅服務花蓮特搜、警義消，更可作為東部訓練樞紐，補足過去訓練量能與設施不足的限制，強化第一線人員對山域、震災等各類事故的救援技能與安全。（梁國榮報導）