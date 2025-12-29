花蓮托育服務升級 準公共托育普及與婦幼支持政策全面推動 7

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

花蓮縣政府近年持續推動托育政策升級，以準公共友善托育為核心，從托育人力、托育補助、托育機構布建到產後照護等面向同步推動，目標在降低家庭育兒負擔，並提升托育服務品質。114年起上路的多項新措施，已讓托育供給量能與托育人力穩定度逐步提升。

今年起全面實施的「準公共友善托育獎勵措施」，針對居家托育人員與準公共托嬰中心托育人員，每月依收托人數提供2,000至4,000元不等的獎勵金。若私立托嬰中心加入準公共化契約，全職托育人員可獲每月4,000元增額補助。至上半年為止，已有295名托育人員納入制度，並有約720名幼兒受惠，顯示制度有效協助穩定托育服務供需。

在減輕育兒負擔部分，花蓮縣政府提供0至2歲幼兒照顧補助，第1胎每月補助5,000元，第2胎6,000元，第3胎以上7,000元，使家庭能有更多育兒支持。同時縣府積極布建托育相關據點，包括公共托嬰中心、親子館、托育資源中心等，補強城鄉差距，擴大托育可近性。

為提升托育人力量能，縣府持續招募具托育人員（保母）證照、具幼保或家政相關學歷，或完成托育訓練課程者加入托育服務。除了收托獎勵金外，縣府也提供證照加給、設備補助、健康檢查與保險補助等，以鼓勵更多合格人員投入托育工作，提升花蓮托育人力的穩定度與專業度。

今年4月，花蓮縣政府推出「坐月子到宅服務」，提供新生家庭最多180小時的專業到宅產後照護，包括嬰兒照顧、母乳諮詢、產後照護指導等內容，使產後家庭能在較熟悉的環境中獲得專業協助。根據花蓮縣政府公布之114年施政滿意度民意調查結果，超過三成民眾表示知道「坐月子到宅服務」，約4.4%民眾表示本人或其同住家人有使用過該項服務。此服務與托育補助、托育據點布建共同構成婦幼服務網絡，使產後到幼兒階段的支持系統更為完整。

整體托育政策的推動，使花蓮在托育資源普及度、服務可近性與家庭支持面向皆獲得改善。縣府以托育人力、托育供給與家庭支持三大面向同步布局，使育兒環境逐步走向系統化與友善化，為因應少子化與育兒需求變化提供更完善的政策基礎。

