花蓮拓寬193縣道分流七星潭車潮 拚農曆年前通車

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣政府為了分流台9線南下及通往七星潭景區的車流，進行縣道193線北段三棧以南至七星潭6公里路段拓寬工程，明天起至2月2日將封閉部分路段，力拚農曆年前通車，方便春節出遊民眾通行。

原193線北段0至6公里路段為雙向單車道，行經聚落、公墓等路段，彎道多且視距不佳常有交通事故；拓寬工程將原路線西移、截彎取直，設有雙向兩車道，未來可分流台9線南下及通往七星潭景區的車流，舊193線會保留通行。

花蓮縣政府建設處指出，縣道193線北段拓寬工程進入尾聲，為加速趕工，明天起至2月2日太平街路口至民有街路口將全面封閉管制施工，禁止人車通行。

建設處表示，已規劃替代道路，並於現場設置交通指引標誌及安排人員交通疏導，降低施工對民眾通行造成的不便。

花蓮縣政府力拚農曆年前完成縣道193線北段拓寬工程，新闢道路總寬20公尺，配置雙向兩車道、機慢車道，並設有雙向各4公尺的景觀綠帶及草溝。

另外，台11線花蓮大橋因0206地震受損，正在改建中，公路局東區養護工程分局今天表示，配合工程伸縮縫鋼板施工作業，22日至23日上午8時至下午5時採單線雙向通行機動管制。（編輯：黃名璽）1150120