【花蓮拚重生2-1】余明勲談直航韓國帶動全境觀光 強調2026年要繁花盛開 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

韓國可依航空近期宣布與花蓮直航，帶動花蓮韓流來襲熱潮，花蓮縣觀光處長余明勲接受《CNEWS匯流新聞網》記者專訪時提及，與韓國可依航空開啟直飛航線後，對於韓國人到花蓮的意願當然有明顯提升，且陸續有韓國百萬級網紅來到花蓮踩點。余明勳提及，雖目前國際航班量能不足，仍持續與馬來西亞、大灣區，以及日本等航空公司與旅行社積極洽談中，希望能在未來有好消息。

余明勲表示，自與韓國直航以來，依照航班資料統計，從花蓮入出境的人數來看，雖然目前僅有2班，不過直航確實對於韓國人來到花蓮觀光吸引力有因此上升。他也坦言，希望未來能提升到3個班次，增進國內外旅行社的長時段遊程設計，目前班次狀態也幾乎班班滿機，雖然每一個航班僅180人，短期看收效甚微，但一個國際航班需要3到5年養成，縣府除期盼能擴大韓國直航班次，並持續向其他國家邁進。

至於，這次與韓國生存王2合作，更是為了要將花蓮知名度打出去，希望能吸引韓國觀光客來花蓮，且節目請到4個國家隊伍參賽，有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人。4組隊伍為期10天野外生存挑戰，對於未來想吸引東南亞的觀光旅客來說，更是有幫助。

「與韓國生存王2合作，期待帶動花蓮全境觀光。」余明勲提及，近期陸續有韓國百萬級網紅搭機來到花蓮，企盼藉由他們的活潑介紹，讓大家認識到花蓮不是只有太魯閣，也希望藉由韓國網紅的旅遊Vlog分享，告訴觀光客們花蓮有東海岸也有縱谷，更有全國最大面積有機農業，有山有海，最美的人文與風景。

在地旅宿業者也說，韓國直航後確實在首航期間來到花蓮的韓國人變多了，也因花蓮與韓國開通直航所以特別去學了韓文。他建議縣府應該要多提供相關的專業知能培訓，也提及這次韓國直航讓花蓮人出國更增添便利性，期待未來會有更多的國際航班。

余明勲透露，國際航班不僅只對花蓮有好處，花蓮位居於東半部交通樞紐位置，且目前東部僅有花蓮有國際航班，所以當花蓮開始增加國際航班之後，希望中央地方攜手合作，能夠讓更多國際遊客被東部吸引。他並強調並沒有因為天災而停止宣傳花蓮，這些觀光宣傳工作一直在持續進行。

此外，余明勲也直言，花蓮跟香港快運航線目前「暫時」取消，航空公司評估整體效益，對此尊重，縣府陸續也談過澳門航空，甚至大灣區航空，對於未來是否有可能藉由其他航線去彌補香港快運暫停航線的這段時間，仍在溝通當中。

提及「繁花盛開」計畫，余明勲表示，2026年要繁花盛開，設計別有用心，由花蓮鵝卵石為意象，以小石花作為主視覺，從花蓮的石頭特色迸出花朵，代表花蓮人的韌性與勇氣，花蓮會再度綻放，未來也會透過訪談在地職人，將品牌IP落實在各局處的相關活動中，讓石花意象逐漸在花蓮迸發。他強調，希望讓世界看見花蓮，這也是積極推動國際直航的原因。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝、觀光處提供

