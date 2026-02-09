【花蓮拚重生2-2】余明勲推有機觀光落實3重點 從永續生活創造價值 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮歷經地震天災影響造成觀光人潮遽減，如何再度重生也成為外界關注的議題。花蓮縣觀光處長余明勲接受《匯流新聞網》記者專訪表示，中央施政方向是否讓民眾有感很重要，也要與地方產業溝通整合；再者，余明勳也提及有機觀光3大重點，第一要創造遊客一來再來；第二是來了要Long Stay；第三是不只是連假來，平日也會再來，花蓮的觀光要從永續生活創造價值。

余明勲表示，中央施政要有利於民，若民眾無感則可能淪無效政策，他舉台灣觀光巴士之亂，曾經有段時間補助從168元到1680元，當時是班班客滿，結果外地遊客來到花蓮遊玩，當天就直接搭車回去，在地旅宿業傻眼，因為對他們而言一點效益都沒有。他建議中央，觀光巴士應該由旅宿業來代訂安排，這樣才能造就遊客一來再來，甚至Long Stay。

「中央政策執行點是好的，但一定要看見地方需求，一定要跟在地產業溝通與整合。」余明勲再指，他近期向中央反映觀光圈（Tourism Circle）政策，讓在地產業界彼此有效率聯繫與整合，這跟加密貨幣特性一樣，去中心化，只要在同一塊區鏈上就可以進行，彼此信任監督，區塊與區塊鏈結後彼此聯繫，再連結到花蓮。他指出，每個區塊都能代表一個獨立業者，每個區塊有自己的服務角色跟態度，每個區塊的獨特性鏈結後就能形成「1+1>2」的特性，不僅能彼此導客，資訊通透。

「要讓別人知道花蓮有甚麼，別人也會因為花蓮有甚麼而來，才會越在地越國際。」余明勲直言，太魯閣是世界知名景點，所以國際上關注太魯閣公園是正常不過的事情，但花蓮有其他景點也是美的，卻被忽略了。他說，如何讓世界看見花蓮是重點，縣長徐榛蔚也常講，永續是花蓮人的日常，如何讓花蓮人的永續變成日常，進而成為品牌，是努力方向。

「3個有機政策，有機生活、有機農業、有機觀光來創造花蓮價值。」余明勲也強調，花蓮太適合大健康產業，在地有機元素如何創價，成為花蓮價值，有機生活就是一個品牌，甚者就是有機觀光。他說，有機觀光要落實3大重點，第一，讓遊客一來再來，他提到過去台東引進吳若石神父的足療，讓遊客愛不釋手，本來當天收拾行囊要回去，但後來留了3天；第二，來了要Long Stay，觀光旅宿業者要創造故事、創造連結，服務要有溫度、情感連結，遊客才會想要留下；第三，當然不只是選擇連假來，平日也會再來，實現永續願景。

針對花蓮自震後觀光疲弱，旅宿業者叫苦連天，余明勲則回應，人進不來這件事，從疫情後、震後、洪災，就持續存在，華人對天災陣痛期很長，所以他邀請全國企業來挺花蓮，讓更多企業來花蓮、知道花蓮依然安全。再者，大家所關注的太魯閣公園，目前太魯閣公園已經開放部分地區，許多歐美遊客到花蓮也指名要到太魯閣公園，所以他也藉此推出一個活動「守護太魯閣、守護你十年」，邀請全國民眾來花蓮見證太魯閣公園的地殼變動過程，每一年來見證歷史。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇攝、觀光處提供

