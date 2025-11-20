花蓮挺張峻終結「傅氏王朝」？徐國勇：民進黨也有好人選

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2026縣市長選舉，傳出擬與無黨籍花蓮縣議長張峻合作，盼聯手終結「傅氏王朝」。對此，民進黨秘書長徐國勇今(20日)表示，張峻沒有宣布要參選、也不曉得其立場如何，但張是花蓮的好人選，當然民進黨也有自己的好人選，會否合作以後再來談。

據了解，張峻在大罷免期間就曾與罷免團體和民進黨合作，支持罷免國民黨立委傅崐萁，惟力有未逮。傅崐萁日前舉辦光復鄉堰塞湖受災區重建座談會，將大批災民擋在門外，張峻憤而闖入踹桌的畫面，再度掀起熱議。

民進黨秘書長徐國勇今天出席第46屆台北國際音響大展開幕典禮，會前受訪被詢及是否可能與張峻合作。徐回應，這都是未知數，因為張峻也沒有宣布要參選，也不曉得其立場如何，但張峻是花蓮的好人選，「民進黨也有自己的好人選」。

徐國勇透露，會不會有合作，以後再來談，選對會裡都有相關討論，大家也都有這方面的猜測，但他要明白地說，花蓮正在討論中。

