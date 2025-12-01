花蓮推動復康巴士免費服務 打造更友善無障礙環境

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）落實身心障礙者福利並打造無障礙交通環境，花蓮縣政府自2004年開辦復康巴士服務，為減輕身障者交通費用壓力，今年起免費搭乘，對象依身障程度與搭乘目的為使用優先順序。

花蓮縣政府社會處表示，復康巴士服務已邁入第20年，依據地形特性，於北、中、南3區設置發車中心，提供身心障礙者就近搭乘服務，協助其順利就醫、就業、就養、參與社會活動及洽公，降低交通不便所造成的負擔。

社會處指出，為減輕身心障礙者交通費用壓力，自今年開始實施復康巴士「免費搭乘」政策，並依「花蓮縣身心障礙者復康巴士服務要點」，訂定明確的服務對象與使用優先順序。

廣告 廣告

優先服務者為領有身心障礙證明，屬肢體障礙中重度以上、含肢體障礙之多重障礙中重度以上或視覺障礙中重度以上，且需搭乘輪椅者。搭乘目的優先順序，以就醫需求為第一優先，避免資源排擠，確保真正需要交通協助的縣民能優先使用。

社會處表示，為符合勞基法，復康巴士週日和國定假日無提供服務，目前提供每人每週4次8趟、每月16次32趟的免費且共乘服務。至今年9月止，縣府共有47輛復康巴士投入線上服務，預計於今年底前再新增5輛捐贈車輛，115年起將提升至52輛，服務量能將大幅提升。鼓勵民眾於非尖峰時段（09：00–11：00、13：30–16：00）預約，以提高成功率。

花蓮縣政府指出，同步推動多項無障礙交通措施，包括提高通用計程車補助額度、提供22輛無障礙低地板公車服務11條路線、推動幸福巴士服務偏鄉地區並升級為幸福巴士2.0、串聯10家長照交通單位提供共82輛專車、啟用復康暨長照民眾網路訂車系統，提供更多元預約管道。

縣府表示，統計今年1至9月復康巴士出車共5萬6900多趟次，比前一年同期高出5倍；截至今年9月，採網路預約比例約38%、電話預約占62%。

由於高齡者對網路使用較不熟悉，縣府已將系統介面優化、高齡友善功能及操作流程簡化列入115年改善項目；將持續依使用狀況滾動檢討，並要求承辦單位加強服務人員管理與教育訓練，以提供更安全、優質與有效的交通服務，落實照顧身心障礙者的政策精神。（編輯：黃世雅）1141201