花蓮推動遊戲化學習系統 全面升級數位閱讀素養

北區社群研習(教育處提供)

結合「生生用平板」的數位學習政策，花蓮縣政府教育處推動「PaGamO閱讀素養遊戲化學習系統」，並展開教師研習、到校推廣服務，期盼透過平臺化、數據化及遊戲化的學習模式，協助學生培養數位閱讀習慣，並有效提升學習動機與素養能力。

因應108課綱強調的閱讀理解與思辨能力，教育處整合多元資源、全面推動，目前已有超過八成學校穩定運作，並持續提升教材使用率。花蓮縣政府教育處處長翁書敏表示，PaGamO具備操作簡便、素養教材多元、數據即時等特性，對教師教學與學生學習皆具高度助益。縣府也透過教師增能研習、到校輔導、教案競賽與獎勵機制等多元措施，全面協助學校，落實素養導向的數位教學環境。



同時，教育處也辦理多項素養相關推廣活動，如「素養學習法定議題教案競賽」，鼓勵教師創新教案設計與平台融合應用；「花蓮素養保衛戰2.0」，藉由團隊任務、電競賽事提升學生參與熱情。透過這些活動，學生在培養閱讀素養的 同時，亦在合作學習與溝通能力上獲得顯著成長，營造出多元且豐富的學習樣貌。