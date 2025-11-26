花蓮推國際友善服務環境 增設雙語網站、即時客服 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為迎接將到來的國際賽會，花蓮縣推動「國際友善氛圍營造輔導團專業服務」計畫，花蓮縣政府今（26）日表示，為營造國際友善環境，縣府不僅為國際人士增設雙語服務窗口、更充實官網雙語資訊並提供即時社群客服，同時協助在地店家進行雙語化與影音宣傳。花蓮縣府說，不僅打造更完善的國際友善服務環境，更讓國際人士在花蓮「看得懂、問得到、交得到朋友」，開拓交流合作與商機。

花蓮縣府指出，但凡國際人士至縣府洽公或電話諮詢時，可透過國際新聞中心尋求具中英雙語能力專人協助，提供口譯、文件解讀及洽公動線引導，協助快速找到承辦單位，降低溝通落差，讓國際人士在縣府辦理各項業務時更加清楚安心，感受專業且友善的服務。

廣告 廣告

此外，花蓮縣政府也表示，為便利國際人士查詢花蓮資訊與掌握最新動態，國際事務暨新聞中心網站每週更新至少5則中英文政策與活動訊息，並系統整理30處花蓮特色景點，並搭配景點照片與中英文簡介，讓國際旅客在上網查詢時，就能先「線上旅遊」認識花蓮。

花蓮縣府指出，國際新聞中心官網陸續完成新城、花蓮市、吉安、壽豐、鳳林、萬榮與光復等鄉鎮餐飲與伴手禮店家資料共5百筆以上，製作成中英文資訊表，並依據各鄉鎮分類，讓外國朋友在尋找餐廳、咖啡館與伴手禮時有清楚指引。

花蓮縣府強調，並新增設置「Livable Hualien」LINE社群，每週至少以英文發布5則重要政策、活動與生活訊息，並即時回覆使用者提問。從基本民生問題到參與在地活動，國際人士都能透過手機即時取得協助，增加在花蓮生活的安全感與便利性。

再者，為讓國際友善落實於日常消費情境，花蓮縣府再推動「店家雙語化」輔導服務，依據店家需求，協助店家優化雙語環境建置，在專業團隊一對一協助下，店家可獲得完整的雙語服務工具，不僅有助於國際旅客在點餐、購物及參與體驗時更便利，也協助業者梳理品牌故事與產品特色，強化連結國際客群與拓展商機。

「讓花蓮成為一座國際人士願意來、樂於停留、也會想再回訪、甚至搬來定居的宜居、移居城市。」花蓮縣政府表示，未來將迎接更多來自世界各地的旅客、學生與專業人士，並配合即將到來的國際賽會與活動，持續擴充多語資訊內容與交流平台，營造國際友善環境。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

批鳳凰災後補助沒下文 黃琤婷籲政府建立友善制度「避2次傷害」

政院拍板台62線延伸宜蘭可行性評估 林茂盛盼中央加速後續作業

【文章轉載請註明出處】