花蓮推樹木碳匯科學家計畫 跨界攜手中華電信綠色扎根

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花蓮縣政府與中華電信合作辦理「樹木碳匯公民科學家」計畫，將校園綠色資源保育轉化為具體教育行動。(花蓮縣政府教育處提供)

（另開新視窗）

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣環境教育輔導團與中華電信股份有限公司花蓮營運處合作辦理一一五年度「樹木碳匯公民科學家」計畫於明恥國小舉行，希望透過公部門與永續企業的資源整合，深化教師研習內涵，協助縣內教師提升環境教育與碳匯知能，進而將校園綠色資源保育轉化為具體的教育行動，讓淨零碳排與永續發展的理念從課堂出發，深耕於校園文化之中。

花蓮縣政府表示，近年來縣府積極推動生態與氣候教育紮根校園，期能深度融入學校課程以實踐永續教育價值。此次研習聚焦於「校園樹木碳匯調查說明與實作」及「樹木碳匯調查公民科學家認證評核／分組活動心得回饋」等課程主題。

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此次特邀臺灣大學生物多樣性研究團隊邱祈榮老師及其助教群，以深入淺出的方式解說樹木碳匯概念，並實地導入校園樹木落地量測的標準作業流程。現場亦結合專家講座與實務操作，引導參與教師在互動中掌握樹木碳儲存與碳吸存功能之量測技術，激發守護氣候環境的使命感。

教育處表示，本計畫由明恥國小承辦，並連結明禮國小、吉安國中及東華附小共同協辦；為深化推廣效益，後續預計於六月至七月間，由完成課程認證之企業志工實際進入上述落地學校，現地協助學校完成校園樹木資料建置與登錄作業，厚植校園永續素養。

花蓮縣長徐榛蔚表示，環境與氣候教育的核心價值在於建立與實際行動。透過此次與中華電信跨界協作，成功將專業的科學碳匯量測轉化為在地化的校園教材與師生行動，期許教師們將愛樹文化與永續理念帶回教學現場，引領學生從微觀的校園樹木量測中產生感動，成為能應對未來氣候變遷挑戰的環境行動者。

教育處長翁書敏指出，為落實氣候與生態教育紮根，環境教育輔導團響應教育部「淨零綠校園」行動方案促成此項跨界計畫；後續雙方將進一步展開校園落地量測與資料庫建置，透過盤查校園樹木，共同厚植本縣師生的永續素養。