花蓮推「低碳食魚」分齡遊程 從餐桌實踐低碳生活

▲花蓮推「低碳食魚」系列遊程 ，三場次分齡登場。

【記者 周澄予／花蓮 報導】為推動低碳生活政策、深化永續漁業與健康飲食觀念，花蓮縣政府持續辦理多元食農教育活動，推出「低碳食魚」系列遊程，依親子、青壯年及樂齡族群量身規劃分齡主題場次，透過導覽體驗、食魚教育與健康飲食分享，引導民眾從日常餐桌實踐低碳行動，讓永續理念走進生活、落實於飲食選擇。

花蓮縣觀光處處長余明勲表示，「低碳食魚」系列活動從去(114)年8月陸續舉辦至今(115)年9月，民眾踴躍參與，活動內容結合在地漁產、食魚教育與環境永續等議題，透過導覽解說、體驗活動及健康飲食分享，提升民眾對友善環境漁業與低碳飲食的認識，並鼓勵選擇在地、當季漁產品，以實際行動減少飲食碳足跡。期望藉由分齡規劃的方式，讓低碳食魚理念深入各年齡層日常生活，兼顧健康促進、環境保護與永續發展目標。未來也將持續辦理相關活動，邀請縣民共同響應低碳飲食政策，為守護海洋資源與永續環境盡一份心力。

▲推動永續漁業與健康飲食，花蓮「低碳食魚」系列遊程開跑。

其中，親子場次以家庭共同參與為核心，透過互動式教學與食魚體驗，引導學童認識魚類來源與營養價值，從小建立正確的飲食與環境保護觀念，促進親子共學；青壯年場次則著重低碳飲食實踐與永續消費觀念，透過專題分享及實地體驗，引導民眾思考如何在日常生活中落實低碳行動，支持友善環境的漁業發展；本週末1月24日登場的樂齡場次，結合健康促進與休閒交流，規劃輕鬆、安全的行程內容，讓長輩在舒適的活動氛圍中，了解魚類攝取對營養補充與健康維持的重要性，同時促進社會參與，提升生活品質。

余處長指出，今年「低碳食魚」系列活動規劃多場次辦理，幾乎每週末皆安排不同主題行程，鼓勵民眾踴躍參與。其中樂齡場次將於本週六登場，透過輕鬆的體驗活動與健康飲食分享，引導長者認識低碳食魚理念，促進健康生活並實踐永續行動。有興趣的民眾可透過旅行社網站（https://www.guoguohtour.com/ft.php）線上報名並獲得更多相關資訊。（照片：花蓮縣政府提供）