花蓮推「春節返鄉專車」！ 1／21中午開放實名制購票

今年春節從2月14日起，一路放到2月22日，共有9天假期，花蓮縣政府為讓旅外遊子安心返鄉、與家人團聚，推出「115年春節返鄉專車」服務，提供4列次對號座專車，為花蓮人民增加交通選擇。

花蓮民政處說明，專車共有4列次，全程對號座，返鄉車分別是2月13日晚上7時32分、2月14日上午9時42分台北站發車直達花蓮站；返工時間則是2月21日下午5時及2月22日下午2時20分自花蓮站發車直達台北站，同時也規劃了區間車接駁，照顧南花蓮地區鄉親的交通需求。

民政處指出，凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於1月21日中午12時至下午4時，在「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-115年春節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

民政處提醒，專車為實名制，僅限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件，如親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件，以供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費。

花蓮縣政府表示，盼能透過返鄉專車，讓鄉親在春節期間感受到縣府的用心與溫度，也提醒民眾務必留意訂票與取票時間，以免影響自身權益。

