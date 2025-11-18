花蓮摩鐵驚傳命案！女子「手有針孔痕跡」身亡 同房2男遭逮捕送辦

花蓮某汽車旅館驚傳命案，林姓女子在房內突然失去生命跡象，緊急送醫後宣不治。（圖／翻攝畫面）

花蓮市國聯二路某汽車旅館17日下午發生命案，52歲林姓女子在房間內突然失去生命跡象，急救後仍宣告不治，警方發現其身上沒有外傷，但手部有針孔痕跡，案發現場更有海洛因、毒品咖啡包、針頭及不明藥錠等物，初步懷疑與毒品過量有關，當時同在房內的51歲方姓男子和張姓男子則被逮捕，全案依法送辦。

警方調查指出，林姓女子與51歲方姓男子於16日晚間入住該旅館，原訂翌日下午3點退房，但林女17日下午在房內突然失去生命跡象，消防局於下午3時許接獲通報，立刻將林女送醫救治，但經急救後仍宣告不治。

警方則立刻封鎖現場，初步調查確認林女身上沒有外傷，但手上有針孔痕跡，警方還在房內多項疑似毒品證物，包括3包毒品咖啡包、2袋殘渣袋、2支針頭、1袋不明粉末殘渣、7顆不明藥錠及1包海洛因。

方男供稱，林女是他的前女友，兩人趁假期從宜蘭到花蓮旅遊，並否認知悉毒品來源；張男也否認持有毒品，警方則不排除林女吸毒過量導致身亡，確切事故原因則仍待調查釐清。

