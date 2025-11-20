花蓮撤銷中配村長鄧萬華處分 邱垂正:禁止雙重國籍

政治中心／綜合報導

花蓮學田村村長鄧萬華，因為沒放棄中國籍遭到解職，花蓮縣政府訴願委員會竟然撤銷原處分，陸委會主委邱垂正今天重申立場，民選公職人員禁止有雙重國籍，是必須遵守的法律義務，公務員必須依法行政。

花蓮富里鄉學田村村長鄧萬華，因為沒有放棄中國籍，成為全國第一位，被解職的村長，鄧萬華提訴願後，花蓮縣政府竟決議，撤銷原處分，陸委會很不以為然。陸委會主委邱垂正：「我們立場都是一樣，依法行政是政府公務人員必然的，民選公職人員禁止有雙重國籍，是所有中華民國國民都必須要遵守的法律義務，要不要修法、到底要不要有其他解釋，我們要尊重內政部的解釋。」

花蓮撤銷中配村長鄧萬華處分 邱垂正重申「公務員禁雙重國籍」

民進黨先前曾提醒小心中國五種陷阱卡（圖／民視新聞）

強調公職人員，就是禁止雙重國籍，目前已經開鍘50人，註銷國籍，不過，中國近年來，也利誘台灣人辦證，民進黨就曾提醒，小心中國五種陷阱卡，包括中國身分證、台灣居民居住證，福馬通，卡式的台胞證，銀行卡和交通卡，只要辦理，個資、人身安全，可能都受到中國監控。中國還變本加厲，今年三月成立「舉報台獨」專欄，國台辦聲稱，收到上萬封舉報，邱垂正也嚴厲譴責。

陸委會主委邱垂正（圖／民視新聞）

陸委會主委邱垂正：「不要中了中共分化台灣的伎倆，他企圖營造這個台灣人舉報台灣人，製造我們內部分化、製造我們內部衝突，舉報這個立案調查我們的國人，那這些我們都給以嚴厲的譴責。」邱垂正呼籲國人，不要中了中國分化伎倆，應該團結一致，對抗中國跨境鎮壓。

