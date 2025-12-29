花蓮撿好康、忠貞總會寒冬送暖 游淑貞感謝社會有愛接力送暖吉安

「社會有愛不受寒！」花蓮撿好康社團與中華忠貞總會心繫弱勢家戶與獨居長者，擔憂年末寒冬低溫來襲，特號召會員募集毛帽七二八頂及洗衣精十五箱，透過吉安鄉公所救助平台轉贈冬季關懷，落實寒冬送暖年節前慰問。

鄉長游淑貞致贈感謝狀，感謝版主韓蕎名匯聚社友、花蓮縣靚魅力健康排舞協會理事長塗宜霖、中華忠貞總會理事長蔡富昌等人共同發起愛心行動（見圖），深入關懷弱勢家戶，完善寒冬送暖關懷行。

韓蕎名提到，花蓮撿好康社團長期看見游淑貞鄉長用家人般的愛落實執行社會福利，因而感動發起「暖愛捐助」活動，希望在這段忽冷忽熱、天氣變幻無常季節，為弱勢群體提供最實質生活援助。每一份捐助都是累積愛的力量，透過此次捐助活動盼能拋磚引玉，延伸更多友善團體同心協力回饋家鄉，營造更有愛的社會正能量。

花蓮撿好康社團亦曾在疫情期間發善願，透過捐款與物資支持吉安鄉防疫工作，捐贈防疫面罩、防疫袖套、防疫口罩支架予基層清潔隊部，讓辛苦的第一線人員獲得更完善的防護保障；九二三光復發生洪災後，捐贈毛帽與脖圍等保暖物資，由公所團隊送入災區。社團長年多次投入送暖行動，為吉安鄉獨居老人與弱勢家戶增強寒冬保暖機制，足見社會有愛的行動量能持續匯聚。

鄉長游淑貞表示，再次感謝花蓮撿好康社團與中華忠貞總會的愛心挹注。天氣逐漸寒冷，毛帽與保暖衣物能為長輩及弱勢家戶帶來實際溫暖，洗衣精也是家家戶戶日常民生用品，公所將妥善運用並轉發物資至真正有需要的家戶。未來公所也將持續與更多公益團體攜手合作，讓每一份愛心都能善盡到位，陪伴長者安心生活、適性養老，共同打造幸福共榮、永續樂齡的宜居鄉城。