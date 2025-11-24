花蓮擬再引進共享單車 人力、電輔各半共1500輛

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）台東去年12月引進YouBike2.0，滿意度高，花蓮也爭取花東基金，預計設置1500輛共享單車，待行政院核定計畫後，縣府將啟動標案作業，盼能提供民眾短程及休閒旅遊的交通工具新選擇。

花蓮縣2017年推動過無樁式的oBike單車，由於管理不善造成許多單車任意棄置問題，最終停止營運。台東縣去年引進YouBike2.0、YouBike2.0E公共自行車系統，廣獲遊客、民眾好評，不少花蓮縣民也期盼能跟進，提供更多交通運具的選擇，滿足行的需求。

花蓮縣政府觀光處長余明勲今天接受媒體聯訪表示，今年向國家發展委員會爭取花東基金預算新台幣4000萬元獲准，預計設置1500輛自行車，待行政院核定計畫後，將啟動標案等相關事宜。

余明勲指出，目前規劃設置人力自行車、電輔車各半共1500輛，在全縣13鄉鎮都會設站點，站點以車站附近、公所、景點等處為主，同時會傾聽地方聲音來規劃；依目前期程，預計明年上路。（編輯：謝雅竹）1141124