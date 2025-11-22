花蓮擬辦堰塞湖應變撤離
因花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖壩體仍存在，縣府規畫最快年底或明年展開堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，消防局也表示，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重傷亡，林保署花蓮分署持續監測，22日監測馬太鞍溪堰塞湖現況，面積8公頃、蓄水量30.9萬立方公尺，是9月23日溢流前的0.34％。
溢流後壩體穩定溢流，自潰決以來水位累計下降達132.7公尺，河道無阻塞情況，但溪堰塞湖溢流口左岸仍有1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨導致邊坡滑動，再次造成河道阻塞，將持續監測。
消防局長吳兆遠說，馬太鞍溪堰塞湖對下游地區仍有威脅，光復、萬榮、鳳林都是警戒區，目前正與東華大學及相關局處研擬腳本，評估可能遇到的情境，並檢討這幾次災情的撤離缺失，最快今年底，最晚在明年會針對馬太鞍溪堰塞湖影響區域展開一次實戰演練。
他說，以目前縣府的疏散撤離計畫，紅色警戒區域保全戶只有依親跟收容選項，沒有垂直避難，收容處所安排在130間飯店或旅館，最多可容納3萬多人。不過，仍會與光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮公所充分討論，若公所認為垂直避難可行，也會尊重鄉鎮公所的意見。
吳兆遠說，演練用意是評估鄉鎮公所有無足夠量能，在最短時間準備好收容物資、接駁用遊覽車、宣導成效及民眾配合狀況，未來擴大到其他鄉鎮演練。
無黨籍議員楊華美近日在議會質詢建議，警戒撤離區域，應擴大納入土砂淤積、匯流瓶頸區域。
吳兆遠回應，會與建設處討論並展開風險調查，將靠近馬太鞍溪河道兩側，如萬榮鄉明利村、光復鄉阿陶莫部落、加里洞部落等區域，視土砂淤積狀況納入高風險區，加入撤離計畫演練範圍。
其他人也在看
基督教芥菜種會送愛到光復 (圖)
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區災情慘重，基督教芥菜種會啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會等方式，將溫暖關懷帶到，22日在愛心育幼院集結出發。中央社 ・ 1 天前
躲避大陸偵察衛星 傳我海軍陸戰隊秘密赴關島受訓
近年不斷有消息指出美國軍事教官來台協助國軍訓練，而22日則傳出我海軍陸戰隊派遣一個營，全員全裝於10月間搭乘玉山艦遠赴關島美軍基地受訓，為躲避大陸偵察衛星，玉山艦還於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。中時新聞網 ・ 1 天前
用愛串聯全台 芥菜種會志工助光復重建 (圖)
馬太鞍溪堰塞湖洪災2個月，基督教芥菜種會「用愛串聯全台」行動，把祝福送進光復。芥菜種會動員830人次志工，協助58戶家園清淤與物資發送，並完成46戶修繕評估，其中27戶施工中。中央社 ・ 14 小時前
花蓮洪災後2個月 芥菜種會串聯全台陪光復重建
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）馬太鞍溪堰塞湖洪災2個月，基督教芥菜種會今天以「用愛串聯全台」行動，把祝福送進花蓮光復。單車隊載著禮物抵達馬太鞍長老教會，以美食、音樂會陪伴脆弱家庭走過重建路。中央社 ・ 14 小時前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為...華視 ・ 20 小時前
搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因
該名外國人在reddit論壇發文稱，「搬來台灣是我人生中最糟的決定。住在這裡讓我變得更憤世嫉俗、更負面。我之前是來度假，當時覺得台灣很棒。但在這裡住下來、在補習班工作之後，我得出一個結論：在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」。原PO表示，自己感覺台灣的年輕人普遍...CTWANT ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 19 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 天前
週一晚起變天！ 將「斷崖式降溫」 週三探14度
把握週日好天氣，因為到了週一晚間就要開始變天，東北季風將會逐漸增強，除了迎風面有雨，還將會斷崖式降溫，氣象署預估最冷時間點落在週三的清晨，中部以北和東北部低溫可能會降到14到16度。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 16 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
週末氣溫回升！「這天」再變天轉涼 有熱帶擾動發展對台影響曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展
今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。中天新聞網 ・ 1 天前
各地早晚偏涼 迎風面局部雨
中央氣象署表示，今(22)日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。更多新聞推薦 ● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道台灣好新聞 ・ 1 天前