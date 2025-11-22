花蓮擬辦堰塞湖應變撤離

因花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖壩體仍存在，縣府規畫最快年底或明年展開堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，消防局也表示，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重傷亡，林保署花蓮分署持續監測，22日監測馬太鞍溪堰塞湖現況，面積8公頃、蓄水量30.9萬立方公尺，是9月23日溢流前的0.34％。

溢流後壩體穩定溢流，自潰決以來水位累計下降達132.7公尺，河道無阻塞情況，但溪堰塞湖溢流口左岸仍有1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨導致邊坡滑動，再次造成河道阻塞，將持續監測。

消防局長吳兆遠說，馬太鞍溪堰塞湖對下游地區仍有威脅，光復、萬榮、鳳林都是警戒區，目前正與東華大學及相關局處研擬腳本，評估可能遇到的情境，並檢討這幾次災情的撤離缺失，最快今年底，最晚在明年會針對馬太鞍溪堰塞湖影響區域展開一次實戰演練。

他說，以目前縣府的疏散撤離計畫，紅色警戒區域保全戶只有依親跟收容選項，沒有垂直避難，收容處所安排在130間飯店或旅館，最多可容納3萬多人。不過，仍會與光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮公所充分討論，若公所認為垂直避難可行，也會尊重鄉鎮公所的意見。

吳兆遠說，演練用意是評估鄉鎮公所有無足夠量能，在最短時間準備好收容物資、接駁用遊覽車、宣導成效及民眾配合狀況，未來擴大到其他鄉鎮演練。

無黨籍議員楊華美近日在議會質詢建議，警戒撤離區域，應擴大納入土砂淤積、匯流瓶頸區域。

吳兆遠回應，會與建設處討論並展開風險調查，將靠近馬太鞍溪河道兩側，如萬榮鄉明利村、光復鄉阿陶莫部落、加里洞部落等區域，視土砂淤積狀況納入高風險區，加入撤離計畫演練範圍。