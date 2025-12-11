花蓮擴大托育量能 2校附幼增設2歲專班 釋出16名額

花蓮縣政府將在吉安鄉太昌國小及光華國小附幼各增1班2歲專班，預計115年度開始招生，共提供16個2至3歲收托名額。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府滿足家長托育需求，繼114學年度在3所國小附設幼兒園增設2歲專班，明年度也將在吉安鄉太昌國小及光華國小附幼各增1班，預計共提供16個2至3歲收托名額。

花蓮縣目前有16所國小附幼、17班2歲專班，共可收托208名幼生，縣府為擴大全縣托育量能，讓13鄉鎮市的家長能就近在生活周邊找到適合的教保服務，將在吉安鄉太昌國小附幼及光華國小附幼開辦2歲專班，預計115學年度起招生。

教育處表示，2校附幼2歲專班預計各開1班、各提供8個收托名額，且為迎接新開辦專班，兩校將陸續開始修繕教室內的幼兒廁所並優化環境，同時也會添購教材教具及增購幼兒桌椅等；另外，戶外活動區因應幼兒年齡規畫，未來老師們將以遊戲融入生活的方式，協助幼兒在語言、動作與社交方面逐步發展，在熟悉的土地上扎根成長。

縣長徐榛蔚表示，幼兒教育是縣府最堅定的施政方向之一，面對少子女化的社會浪潮，花蓮更要打造支持年輕家庭的堅實網絡，讓幼兒在安全的環境受照顧、讓家長在工作與家庭之間找到從容的步伐。

教育處長翁書敏指出，教育處將透過系統化補助與逐校評估，以「就近、平價、優質」為原則，持續擴大公共化教保服務供應，藉此讓每位幼兒都能獲得優質教育，完成縣府扎根教育的重要政策。

