花蓮攜手福泰集團開啟新動能 徐榛蔚：打造孕育產業留住人才完整生態系

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／花蓮報導

花蓮縣政府近年以「從農場到健康與福祉（Farm to Health and Wellbeing）」為區域轉型主軸，持續串聯企業、研究與地方場域，推動更具價值鏈的產業升級。縣府表示，福泰飯店集團昨（20）日宣布成立「花蓮創投工作室（Hualien Venture Studio, HVS）」，並與花蓮縣農會簽署合作備忘錄，預計今年下半年進駐「花蓮農學苑」。此舉結合企業資源、陪跑機制與在地場域，協助具花蓮連結的新創與創新團隊加速驗證、逐步成長，讓地方產業能量被看見，也更容易轉化為具體市場成果。

花蓮縣長徐榛蔚表示，非常感謝福泰飯店集團董事長廖炳燿對花蓮的長期支持與承諾，願意將企業資源帶進花蓮、以創投工作室模式深耕地方，補上地方創新生態系中最關鍵的一塊拼圖。

「花蓮要打造的不是零星的創新亮點，而是能孕育產業、留住人才的完整生態系。」徐榛蔚指出，縣府透過MIT REAP的國際方法與網絡，凝聚「產、官、學、研、醫、善」的協作能量，推動產業升級與新創發展，讓人才、資源與場域有效連結。

徐榛蔚強調，經歷地震挑戰後，花蓮正從重建邁向轉型，縣府持續推動「韌性城市」及「幸福經濟」願景，聚焦大健康產業與國際合作，結合農業、科技與生活產業，打造兼具韌性與創新力的花蓮樣貌。未來，縣府將持續推動產官學研合作，擴大國際夥伴交流，讓花蓮在全球舞台上展現永續競爭力。

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，成立花蓮創投工作室的核心，不僅是資源挹注，更著重在陪跑輔導、共創合作與市場連結。同時以花蓮農學苑為實作舞台，協助團隊將構想轉化為原型、在真實場域完成試驗、累積可被驗證的成效，進而優化產品與商業模式，讓創新走進花蓮產業鏈，實現更長遠的影響力。

花蓮縣農會總幹事吳昆儒指出，花蓮農學苑將扮演場域驗證與產業串聯的重要角色，朝智慧農業、大健康產業鏈與蔬食創新等方向發展，讓花蓮的農業優勢不僅停留在生產端，而能延伸至高附加價值應用與市場，帶動從種植、加工到品牌化的完整鏈結，將地方資源轉化為國際競爭力。

同場並舉行由DTA數位經濟暨產業發展協會主辦的Venture Café「Pitch2Tokyo 2026」台灣區決賽，作為台灣新創接軌國際社群與投資網絡的重要入口，將從參賽團隊中選出代表赴日本東京參與國際新創交流。縣府亦帶領花蓮青年創業團隊到場觀摩，學習國際簡報節奏、評審提問及市場邏輯，強化將技術與專業轉化為商業語言的能力，為跨域合作與海外鏈結做好準備。

本次Pitch決賽共有5組團隊登台，涵蓋花蓮發展「食農×健康×生活風格」的關鍵技術與服務。包括工研院衍生新創「小滿科技」以作物整合管理（ICM）系統對接花蓮農業升級需求；花蓮在地團隊「霈榯生醫」以精準發酵技術打造高附加價值生技產品；「地味尋香」以山海文化轉譯為香氛品牌；「百歐精準生醫」以微生物檢測與數據分析支援健康風險管理；「神經元科技」則開發醫療級AI決策支援系統，提升臨床端智慧醫療應用。

花蓮縣府表示，未來將持續以「國際方法×在地場域×民間動能」的整合模式推動合作，讓技術能在花蓮被驗證、方案在花蓮生根、人才在花蓮成長與匯聚；並在「食農、健康與福祉」的轉型路徑上，穩健走出更具韌性與競爭力的產業新局。

