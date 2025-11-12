花蓮救災佳評如潮！季連成接受周玉蔻專訪表態「中華民國派、反共、反台獨」...入政府是想為國做事「不打算參選」

先前花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤，導致下游的光復鄉遭海量泥流淹入，現場滿目瘡痍，而第一時間中央和國軍即進駐救災，行政院政務委員季連成將軍也被派往協助溝通整合，受惠其嚴謹工作態度，如軍事作戰的指揮迅速高效，收穫各方好評。資深媒體人周玉蔻今（12日）邀請季將軍上電台節目《新聞放鞭炮》專訪後於臉書發文，指出季將軍為民進黨政府服務目的是想一起為國家做事，也表態自己反共、反台獨，是堅定的中華民國派；至於是否可能投入選舉，他則回應不會參選。

周玉蔻說，今早電台節目《新聞放鞭炮》專訪花蓮救災一炮而紅的行政院政務委員季連成將軍，談光復鄉經驗、他「愛台灣、愛這片土地，愛台灣的人民」。



提到欣賞季連成的伯樂是賴清德總統？周玉蔻表示，在節目上他笑著沒有評論；中將退役，受邀接政務委員擔任總統府韌性防衛委員會執行秘書，季連成直言，救災能力是委員會工作重要的一環。



周玉蔻說，問及中共一旦打台灣，季將軍說他對台灣的國防充滿信心，詢問是否反台獨，他也回應「是！」立即回答、毫無猶豫。



周玉蔻表示，季將軍為民進黨政府服務的理由是「一起為國家做事」；而季將軍也說要為賴總統說幾句話，就是他上任後從來沒有說要台獨，他主張的是維持現狀。她指出，在專訪，了解到季將軍的信仰，包括中共是中華民國的境外敵對勢力、人民解放軍是敵人、中華民國是主權獨立國家，他也說一生沒去過中國大陸。



周玉蔻說，對於「反共、中華民國派、反台獨」認同，季將軍笑著堅定點頭；而提到季將軍的Camera face和聲音音色都很適合選舉，他則回應：「謝謝，我不會參加選舉。」

(圖片來源：新聞放鞭炮、周玉蔻臉書)

