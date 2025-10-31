即時中心／温芸萱報導

花蓮光復災後，縣府匡列9千萬多救災便當預算，引發民進黨花蓮縣議員胡仁順質疑「吃掉近億元」。胡指出，若每個便當100元，等同採購逾91萬份，平均每日3萬2千個，遠高於縣府公布量。他也質疑慰問金動支金額與實際發放不符，每戶僅領5萬，卻編列超過2億8千萬災準金。對此，縣府則稱為開口契約、實際支出約4,092萬，並警告勿造謠。胡仁也回應資料出自縣府，要求縣長徐榛蔚在議會說明清楚。

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災重創地方，救災經費使用卻引發爭議。針對花蓮縣府匡列高達9,166萬多元的救災便當預算，胡仁順昨日在臉書發文痛批，驚訝縣府竟「吃了近億元便當」，質疑救災經費分配是否失衡。他指出，根據縣府提供的「114年度災害準備金動支案件彙整表」顯示，截至10月20日，救災便當相關支出達9,166萬7040元。若以每個便當100元計算，相當於購買約91萬6千個便當，每日平均超過3萬2千個，遠高於縣府公布的平日8千個、連假2萬5千個的供餐量，且在慈濟與義煮團協助下，數據顯得格外離譜。

花蓮縣政府提供的「114年度災害準備金動支案件彙整表」。（圖／翻攝自胡仁順臉書）

胡仁順表示，這筆開支以「災準金」名義動用，實在應接受嚴格檢驗。他也質疑慰問金發放不透明，縣府表示每戶僅發放5萬元（含縣府1萬元、捐款專戶4萬元），但災準金中卻動支2億8千萬元在「受災民眾慰助金」項目，以3,325戶計算，每戶平均達8萬4千多元；加上捐款專戶2億1,857萬元，每戶又相當於6萬5千多元，「錢呢？誰有拿到這麼多？」

對此，花蓮縣政府澄清指出，救災便當採「開口契約」方式，並非實際花費，截至10月30日止，實際執行金額約4,092萬元，絕無「便當花費近億元」情事。縣府強調，整體救災期間累計服務人次估達40萬人次，各單位全力支援餐食供應，並批評外界刻意散播不實資訊，將依《災防法》及《社維法》究辦。

胡仁順則反駁，縣府提供給議員的資料標示為「截至10月20日」的動支彙整表，表中數字明確寫著9166萬7040元，「任誰看都會這樣解讀」。若真如縣府所稱只是匡列預算，文件就應清楚標註使用狀況。他並批評縣府「做事不精準、無法提供即時正確數據」，更喊話「不用去告誰，要告來告我」。

同時，胡仁順也表示，明天議會一讀會後，將請縣長徐榛蔚進行「馬太鞍溪洪災專案報告」，下午還有縣長施政報告，他會在會中把相關明細問清楚，要求縣府說明清楚每一筆經費的去向。

快新聞／花蓮救災便當匡列9千多萬！ 議員驚呼「吃掉近億元」：請徐榛蔚說明白

今日上午，花蓮縣議會第20屆第六次定期會正式開議，胡仁順一早抵達簽到。（圖／民視新聞翻攝）

今日上午，花蓮縣議會第20屆第六次定期會正式開議。胡仁順一早抵達簽到，他受訪時提到，此次光復洪災的每筆救災經費都應「用放大鏡檢視」，尤其災害準備金中的便當支出與慰問金分配，縣府應主動到議會報告清楚。他強調，目前災戶實際領到的仍是5萬元慰問金，但以中央與縣府匡列數據推算，每戶至少可領到10萬元以上，金額落差巨大，「花蓮縣政府必須給災民一個交代」。





