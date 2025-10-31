花蓮救災便當採購近億元？季連成：無法精算 價格落差大

行政院政委季連成。 圖：周煊惠 / 翻攝畫面

[Newtalk新聞]

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪發生堰塞湖溢流造成當地嚴重災情，但有花蓮縣議員揭露縣府災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，直言救災28天竟花了近億元採購便當；縣府則澄清，這是開口契約的採購金額，依實際使用量實支實付，至今實際執行約4000萬元。曾任中央前進協調所總協調官的行政院政委季連成今（31日）表示，在災區最高峰大概是一天3萬個便當，但他無法精算，且便當價格落差大。

季連成上午於立法院受訪，被問到怎麼看花蓮縣政府遭質疑花近億元採購便當？季連成指出，每天在災區若人最旺、廣大志工進來時，大概1天是3萬個便當。

廣告 廣告

媒體詢問，現場不是還有義煮團？季連成回應，義煮團大部分是做給居民的，當然也包含志工，有些志工可能一時領不到便當，也可以到義煮團排隊去領取食物。

被問到是否28天救災花費近億元採購便當太多？季連成笑稱，「這個我沒有辦法精算啦，呵呵」，並指便當價格落差蠻大的，70元一個便當或是100元、120元也有一個便當，這沒辦法去算，要問實際上負責便當的人才知道。

季連成也說，負責便當會有兩個部分，第一個部分是縣政府，另一個是中央農糧署負責。

民進黨花蓮縣議員胡仁順、張美慧透過臉書張貼縣府災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，其中，有一項「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」項目，金額為9,166萬7,040元。胡仁順質疑，若每個便當算100元，共採購了91萬6,670個便當，每日平均超過3萬2,000個便當，以目前縣府公布過的數據，連假時，一餐2萬5,000個是最多的，平日約8,000個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，「為什麼會買到每天超過3萬2,000個便當、花費近億元？」張美慧也質疑，縣府是如何計算出的？且網站上採購公告，是1,966萬7,040元，但履約期只到10月7日，「後續的便當實際支用情形，是拆成每筆15萬元以下的小額採購免招標嗎？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

花蓮縣政府遭爆花近1億買救災便當嗆蒐證提告 胡仁順：要告來告我

徐榛蔚不顧災區頻跑台北拜拜 張育萌諷：不問蒼生問鬼神